"IMAM TRAUME..." Edita iskreno o emotivnom životu, otkrila šok detalje: Bio je brz, veza na daljinu...

Edita Aradinović nerado govori o svom ljubavnom životu, ali je sada napravila izuzetak i otvoreno govorila o bivšim momcima, te otkrila da je svoj život zamišljala potpuno drugačije.

Ona tvrdi da iza sebe ima samo dugogodišnje veze i da je sa svakim dečkom zamišljala budućnost i porodicu. S obzirom da su joj sve prethodne veze bile veoma turbulentne, Edita je sada potpuno promenila tip muškaraca sa kojima bi volela da osnuje porodicu.

foto: Ata images

- Od svog prvog momka do dana današnjeg uvek sam imala duge veze, ne kraće od tri godine. Uvek sam želela i sebe zamišljala u trideset godina sa troje dece. Sa svakim momkom sam zamišljala da je to to, ali obzirom da su sve veze bile turbulentne, sada je moja prekretnica kada radim na sebi i više ne želim da privlačim takve veze i partnere. Nekada sam volela da imam neke da kažem brze momke, a sada volim dosadne, prizemne, ne toliko glasne - rekla je Edita i otkrila koje osobine mora da poseduje njen partner:

foto: Damir Dervišagić

- Treba da ima puno strpljenja i razumevanja jer svi mi imamo neke svoje traume, treba i ja da imam strpljenja. Valjda sam sebe kroz ovaj posao razmazila, imala sam poslednje dve veze na daljinu i živim sama. Teško mi je da zamislim da se ja svakog dana budim pored nekoga. Želim porodicu i harmoniju - rekla je u pokastu kod Lune Đogani.

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

02:07 I INDI I EDITA SU BILE U TOM SPOTU, A ONA JE NAPRAVILA BUM! Baki B3: Mi smo se stalno tukli, daju ti rukavicu i UČE DA SE BORIŠ