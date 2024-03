KUPOVAO IM ROLEKSE, KOLA I TELEFONE, SAD GA SE SVI ODREKLI! Baku Praseta izbrisali svi prijatelji, SUNOVRAT jutjubera zbog kocke

Bahato ponašanje, luksuzni automobili, stanovi, markirana garderoba i skupoceni satovi mnogima su sinonim za jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase.

Bogdan je od godinama zarađivao ogroman novac od snimanja klipova na Jutjubu, Instagrama, reklama... Međutim, poslednjih meseci upao je u kandže poroka - kocke.

Naime, on je zarađivao od kocke vrtoglave cifre novca koje je trošio i hvalio se time u svojim klipovima, međutim, ovih dana je obavestio svoje pratioce na Instagramu da je sve prokockao.

Baka Prase priznao je da je izgubio 240.000 evra i da je u ogromnim dugovima, te je na oglasima objavio da prodaje svoje luksuzne automobile po znatno nižoj ceni, navodeći da je "hitno".

On je u svojim klipovima često pripremao iznenađenja za svoje prijatelje i devojku Anju Bla. U jednom od poslednjih klipova na Jutjubu Bogdan je pokazao kako je kupio Anji automobil marke "Mercedes" kabriolet, koji je sada takođe na oglasu za prodaju.

Pored toga, svim drugarima poklonio je skupocene satove makre "Rolex", kao i telefone i mnoge druge vredne poklone. Dok je jednom od prijatelja kupio i automobil marke "BMW".

Međutim, sada su počele spekulacije da ga je influenserka ostavila nakon njegovog sunovrata, a ona je na Instagramu objavljivala fotografije iz drugog stana. Osim toga, Anja je Baku otpratila i sa Instagrama, što je učinio i jedan od njegovih najboljih prijatelja Stefan Delić.

Jutjuber Čoda takođe više ne prati Baku Praseta na Instagramu, a sada je u jednom lajvu progovorio o propasti svog drugara.

- Sada brda vas pita šta je bilo sa Bakom. Ja sam mu rekao da je najbolje da objavi video, neću mnogo da komentarišem jer ukratko, ispao je debil. Neću da pričam šta je bilo, neka to on kaže. Krenuo je da kocka brda... Kada nas je prenkovao da je sve prokockao, ja sam rekao da će se to i desiti, samo je pitanje vremena. Rekao sam mu da ne kocka sa svojim parama i nije kockao sve do momenta kada je prokocao 130.000 evra. Rekao sam mu da je debil i da je lud. Tu je krenuo problem za problemom... On je nastavio... - rekao je Čoda i dodao:

- I Anja i Delić su ga otpratili. Delić je jedini koji je ostao tu nešto priseban, mnogo je Baka učinio za njega i onda on ne može tek tako baš... Ja sam bio u fazonu: "Druže, nemoj tako da se ponašaš". Nemam blage veze šta je sa stanom. Videćemo šta će se desiti. Ne bih da pričam ni o Roleksima.. - rekao je on.

Takođe, Baku je otpratio još jedan njegov prijatelj, kojeg smo često viđali u njegovim klipovima i kojem je takođe poklanjao skupocene poklone.

