KATARINA ŽIVKOVIĆ PROGOVORILA O DRUGOM STANJU: Evo zašto je krila da je trudna, svaka mama će je razumeti...

Pevačica Katarina Živković je potvrdila spekulacije da je u drugom stanju i odlučila da na njih stavi tačku.

- Ovo je moje poslednje oglašavanje o trudnoći. Pre svega, želela bih da se zahvalim svim novinarima koji su poštovali moju odluku da o njoj ćutim, ali verujem da je, osim ljudskosti, razlog i to što sam sa njima imala fer i korektnu saradnju punih 16 godina! Tačno je, trudna sam i presrećna sam! U isto vreme i pomalo uplašena, jer je još rana trudnoća. To je jedini razlog zbog kojeg nisam želela da istupam javno i govorim o drugom stanju! Verujem da će me razumeti svaka mama i trudnica, jer strah da nešto ne pođe po zlu veći je od želje da se svima pohvalite - objašnjava Kaća.

Kako je rekla, drugo stanje ju je zateklo u momentu dok je završavala album i imala velike planove o promociji. Ipak, drago joj je što su oni pali u vodu zbog bebe koju je godinama priželjkivala.

foto: ata images

- Nedavno sam ušla u peti mesec i, iako sam imala u planu da objavim novi album na kome sam dugo i predano radila i koji sam završila, ova mrvica u mom stomaku je odlučila drugačije - kaže buduća mama.

Katarina Živković ne krije da je srećna uz svog emotivnog partnera sa kojima je u stabilnoj vezi već šest godina, ali ostaje dosledna odluci da njegov identitet ne otkriva.

foto: ata images

- Moj izbor da budem deo javnog života je bio samo moj, i kao što druga strana poštuje moju želju da budem ono što jesam, tako i ja moram i želim da poštujem želju druge strane da se medijski ne eksponira. Svako ko želi da svoj privatan život sačuva, to može da uradi. Ja sam pravi primer za to. Mnogo sam srećnija kada je moja intima samo moja i tako će ostati i u buduće.

kurir.rs/informer/preneo I.L.

