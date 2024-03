SOFIJA RAJOVIĆ POSLE RAZVODA NAPUSTILA BEOGRAD! Evo gde glumica uživa i traži svoj MIR i utehu (FOTO)

Glumica Sofija Rajović kao što se tajno udala tako se i tajno razvela posle dve godine braka. Glumica je potvrdila da se razvela jer su im se putevi razišli.

foto: Printscreen

- Ja generalno takve stvari volim da čuvam za sebe. Nisam tip koji voli da komentariše dešavanja iz privatnog života, ali posto je došlo do toga, reći ću... Bilo je lep dok je trajalo. Razdvojili su nam se putevi i to je to! Završilo se sve ljudski! Razišli smo se u miru i ne želim ništa više da kažem na tu temu, zaključila je ona - rekla je Sofija.

Sofija je sada podelila zanimljivu objavu na svom Instagram profilu i pokazala da uživa u prirodi i miru pored reke.

foto: Printscreen

Inače, Sofija je ranije pričala o svom suprugu, koji nije želeo da se javno eksponira.

foto: Damir Dervišagić

- Moj suprug i ja želimo da on ne bude izložen javnosti jer se ne bavi javnim poslom. Najbitnije je da sam napravila pravi izbor i da sam presrećna. On je čovek koji me vrlo dobro poznaje, a ono što je takođe važno jeste da smo jedno drugo prihvatili sa svim našim vrlinama i manama i da se jako dobro razumemo.

foto: Printscreen

- Venčali smo se na Kalemegdanskoj terasi. Bilo je bajkovito. Najbitnije je da smo se svi dobro proveli i da su energija i raspoloženje nas gostiju u svakom momentu bili na vrhuncu. Nismo se venčali u crkvi, to smo ostavili za neki drugi put jer nama nikada nije dosta razloga za slavlje. Oboje smo veselog duha i volimo da okupimo drage ljude uživamo s njima - rekla je Sofija svojevremeno za "Gloriju".

Bonus video:

01:01 Boban Rajović osvojio Oskara popularnosti