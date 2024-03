"IMALA SAM 13 GODINA, 80 KG I NOS ODAVDE DO BATAJNICE" Anastasija o operaciji koja joj je promenila život: Prosto sam želela...

Iako danas slovi za jednu od najatraktivnijih pevačica, Cecina ćerka kao tinejdžerka bila je veoma nezadovoljna svojim izgledom.

foto: ATA Images

Estetska operacija Anastasije Ražnatović izvršena je kada je ona imala svega trinaest godina, o čemu je pevačica svojevremeno govorila.

Anastasija je prilikom gostovanja u jednoj emisiji rekla “da je mogla da kaže da je imala devijaciju” i da je to razlog što je operisala nos kao tinejdžerka, ali da je rešila da jednostavno otvoreno ispriča da je to želela da uradi.

- Postoji jedna slika koja kruži internetom, kad sam imala 13 godina. U tom momentu imam skoro osamdeset kilograma, našminkana sam jezivo. Sad imam šezdeset.

- Ne stidim se toga, ne krijem da sam tako izgledala. Imala sam i više kilograma, i veći nos, i manja usta. Sve na toj slici izgleda strašno.

Ipak, operacija je rešila sve ono što je Anastasiji Ražnatović smetalo u tinejdžerskom periodu.

- Razumem kada se žena oseća nesigurno zbog nosa ili grudi… I potpuno sam za to. Svi to rade, samo što svi lažu! Meni je nos odavde do Batajnice na toj slici koja kruži.

Nisam bila zadovoljna svojim nosem i nos sam operisala, samo jednom. Zapravo sam samo nos i operisala.

- Imala sam tu nesigurnost oko nosa i to sam korigovala. Neću sada da pričam da sam imala devijaciju pa sam morala, nisam zbog toga uradila, okej, imala sam i devijaciju, ali… Prosto sam želela, i to sam uradila, i to je to - izjavila je svojevremeno.

foto: Tamara Trajković

No, to nije jedina operacija Anastasije Ražnatović.

Gudeljova supruga imala je korekciju grudi sa svojih 18 godina, kada ih je povećala za jedan broj.

