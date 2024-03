"REKLA SAM SALETU: KOLIKO KOŠTA DA KOŠTA, ŽELIM SVE DA URADIM" Suzana Jovanović otišla pod nož, a fotke PRE I POSLE su neverovatne

Trend estetskih korekcija na Balkanu hara decenijama unazad, a da na sebi nešto ne promeni nije odolela ni supruga Saše Popovića, Suzana Jovanović.

foto: Kurir televizija

Pevačica nekada popularne grupe "Južni vetar", prema priči domaćih medija, podvrgla se zahvatu rinoplastike, a razlika u odnosu na Suzanine pređašnje fotografije je i više nego očigledna.

foto: Printskrin

- Suzana je u poslednje vreme aktuelna više nego ikada, pesme "Plavuša" i "Tvoj pogled" slušane su na svim radio-stanicama, a mnogo je i mladih pevačica koje snimaju popularne "kavere" njenih hitova. S tim u vezi, ona je odlučila da snimi spotove za pomenute kompozicije, ali je želela da izgleda bolje nego ikada - priča izvor domaćih medija, pa dodaje:

foto: Kurir televizija

- Suzana je po preporuci prijateljice otišla kod jednog od najpoznatijih beogradskih hirurga i odlučila se na zahvat o kojem je razmišljala godinama unazad. Tempirala je termin, pa su i zahvat, ali i oporavak bili taman pred snimanje. Rezultatom je prezadovoljna, a razlika je i više nego očigledna. Suzana ima 54 godine, ali izgleda odlično, vodi računa o ishrani, nezi lica i tela, a na duhu mogu da joj pozavide i mnogo mlađe dame - završava priču za Informer izvor blizak paru Popović.

foto: Nebojša Mandić

Inače, Suzana Jovanović je pre nekoliko godina, neposredno pred svoj 50. rođendan, u medijima progovorila o estetskoj hirurgiji, kada je otkrila da je svom suprugu, Saši Popoviću, najavila da ide na remont.

- Povodom svog 50. rođendana sam rekla svom mužu: "Ljubavi, ima da se otvoriš, pa koliko košta da košta". Želim sve da uradim" - otkrila je Suzana u emisiji "Ekskluziv":

- Grudi da podignem, stomak da zategnem i guzu brazilsku da nabacim. Ako bude bilo potrebno i malo nogice da "stešem" liposukcijom. Želim da uradim sve od glave do pete! Saša me je podržao u tome. Zar i njemu ne imponuje da pored sebe ima lepu ženu i to još zgodniju nego što je sada - zaključila je Suzana 2018. godine.

Kurir.rs/Informer

