OVAKO IZGLEDA DEVOJKA SAŠE KOVAČEVIĆA: Lepa Zorana se retko pojavljuje u javnosti, a zbog ovoga je posebna (FOTO)

Saša Kovačević važi za jednog od najpoželjnih muškaraca na javnoj sceni, a na žalost mnogih pripadnica lepšeg pola, njegovo srce je već duže vreme zauzeto.

Sašu je osvojila lepa Zorana, koja u svakom smislu može da parira Kovačeviću, a kako pevač otkriva, za njen izgled, zadužena je dobra genetika.

– I ja bih mislio da je disciplinovana da je ne znam i blago njoj takva je genetika– iskren je bio Kovačević koji nije krio sreću što je pronašao devojku poput Zorane, pa dodao:

– Ona jako intenzivno radi na tome kada nešto treba da snimamo. Ja koliko sam devojaka do sada imao, nikada nisam imao neku takvu stranu koja zaista ne opterećuje ni u jednom smislu što se mog posla tiče. U ovom poslu si stalno okružen lepšem polu i normalno je da to može smetati, ali našao sam nekoga ko to potpuno razume – objasnio je Saša jednom prilkom za Grand.

Pevač je jednom prilikom progovorio o svom rigoroznom načinu ishrane, koji je zaslužan za njegov savršeni fizički izgled.

– Vodim se nekim svojim režimom već više od 7 godina. Jako sam striktan i kada je hrana i kada je vežbanje u pitanju. Dešavalo se više od pola godine da kockicu čokolade ne pojedem, toliko sam disciplinovan. To može da ide u krajnost i u neku vrstu bolesti, kako moji vole da se našale, ali to je moj način života– ispričao je pevač.

Inače, Zorana iz prvog braka sa Bogdanom Srejovićem ima ćerku koju je Saša prihvatio kao svoju.

