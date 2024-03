VELIKI INTERVJU NINE BADRIĆ: Progovorila o odnosu sa kolegom: Ljudi se jednostavno nađu... O počecima, promenama, karijeri!

Hrvatska muzička diva Nina Badrić gostovala je u Beogradu gde je rado viđen gost.

- Neizmerno mi je drago kao i svakom umetniku da dođeš tamo gde si voljen, gde te ljudi vole. Bila sam sretna kad mi je Miša javio još pre, ne znam koliko, da je koncert raspordat za svega dva, tri dana nakon što su puštene karte u prodaju i to bez ikakve reklame. To je najlepše od svega, dolaziš na ljubav.

foto: Promo

Kada se setite vaših početaka, koja je to pesma na koju publika nikada nije prestala da reaguje?

- “Ja za ljubav neću moliti”. Nju sam objavila 1996. i ta pesma do dan-danas što je duže sviramo, ona je sve novija i novija i sve je više vole mlađe generacije. Ta pesma nije izgubila na svom sjaju.

Je l’ se sećate prvi put kada ste dobili tu pesmu?

- Sećam se, ja sam je napisala zajedno sa svojim saradnikom Ilanom Kabiljom. Znala sam odmah da će ta pesma biti drugačija od svega što se tada nudilo. I sećam se da me tada nazvao prvi Dino Dvornik i rekao je: “To je to, palac gore”. Evo, 28 godina kasnije ljudi je obožavaju. Tada sam napisala tu pesmu, ono, dečji tekst: “Ja za ljubav neću moliti, više se neću za tebe boriti, jer ti me nisi znao razumjeti”. A to je danas postala neka uzrečica na TikToku i ljudi to šeruju.

Kada ste već pomenuli društvene, mreže koliko ih vi pratite?

- Pratim zbog svog angažmana. Zato što danas ako nisi na društvenim mrežama, ti ne posluješ zapravo. Muzika se svela na digitaliju. Ti više nemaš album. Znači, nikom više ne znači CD. Ja ću sad u maju da objavim album, ali digitalno. Znači, ako nisi u korak s vremenom u kojem živiš, onda je to veliki problem za umetnika. Ploče su bile zakon. Pogotovo kasete. Imam hrpu CD-a kod kuće. Niko više nema CD plejer u autu. Tako da svako vreme nosi nešto svoje. Kod kuće imam i gramofon. I imam jako puno ploča i slušam ih na gramofonu i smejem se, jer upoređujem zvuk kakav je bio pre i kakav je sada. Ali živimo u ovom vremenu u kojem živimo i to je to. Danas je muzika, ono, preko Spotifya, Deezera...

Mnogo se u poslednje vreme komentariše vaša promena frizure.

- U meni je vrištala neka potreba za generalnom promenom zato što radim novi album koji je malo drugačiji produkcijski. Jednostavno predugo godina sam ostala ista vizuelno. I sad mi je neka faza, da se vraćam na početak karijere.

foto: Instagram

Kada ste već pomenuli album, da li će on doneti neku novu Ninu Badrić?

- Pa ja mislim da ćete biti zadovoljni. Uvek će to biti Nina i onaj moj prepoznatiji zvuk, ali produkcijski sa jednom velikom odlukom.

Vaša dueteska pesma “Nemoj” sa Petrom Grašom pobrala je velike simpatije. Vi se privatnod ružite. Šta je zaduženo za toliko dugogodišnje prijateljstvo?

- Ljudi se nađu, jednostavno to je ključ. Nas dvoje smo se našli od prvog dana kada smo se upoznali. Bili smo simpa jedno drugome i dobro smo se zezali. Prvo nas je povezao humor, to je bilo kada sam ja imala 25, 26 godina, on je nešto mlađi od mene, znači on je imao 21, 22. Kada bismo se videli, smejali bismo se i svih tih godina smo stvorili neki odnos koji je predivan.

To ste krunisali pesmom?

- Pa da. Ispunili smo neku davnu želju. Hteli smo oduvek da snimimo tu zajedničku pesmu i evo desilo se.

Kurir.rs/ Blic / Preneo: M. J.

Bonus video:

03:32 KUPI ŠLEM SINE, SVET NIJE FER! Goca Tržan odgovorila na navode Filarija da je Homofob, a onda poručila: KAD GA SRETNEM UŽIVO...