LJUBAVNA PRIČA AVRAMOVA I SLAVICE ĆUKTERAŠ OSTAVLJA BEZ DAHA! Tajno venčanje, ljubav je cvetala, a onda... PROBLEMI I POLICIJA

Pevačica Slavica Ćukteraš i njen nekadašnji suprug, bivši fudbaler Vlada Avramov, u sudskom su procesu, prenose mediji.

Vlada i Slavica su na sudu jer on želi da dobije starateljstvo nad ćerkicom, koju su dobili pre sedam godina, dok su bili u braku.

Kako prenose mediji Avramov tvrdi da je pevačica "nemarna majka", te je odlučio da svoje tvrdnje iznese i na sudu.

Ljubav i razvod Slavice Ćukteraš i Vlade Avramova

Slavica i Vlada su neko vreme bili u vezi nakon čega su se stali na ludi kamen 2016. godine.

Venčanje je bilo tajno i odigralo se na veoma egotičnoj destinaciji, pevačica je sve detalje otkrila prilikom jednog gostovanja u emisiju Amidži šou.

Oni su se retko u javnosti pokazvali trenutke iz privatnog života, pa su se svi iznenadili kada je pevačica odluičila da pokaže neke slike sa svadbe.

Kako je tada preneo Kurir, Slavica i Vlada su sudbonosno "da" izgovorili na plaži pred nekoliko svedoka.

Nažalost, posle nekog vremena je ljubav nestala, pa su pevačica i sportista doneli odluku da se raziđu 2019. godine.

- Ja sam i ranije to govorila, a to važi i sada, do razvoda je došlo jer je jednostavno nestalo ljubavi i tako je trebalo da se desi. Znate već da ne volim naširoko o svom privatnom životu da pričam, nikada do sada nisam isticala ni bivšeg supruga ni ćerku - rekla je jednom prilikom Slavica.

Pevačica je tvrdila da su i nakon razvoda ostali u dobrim odnosima, kao i da im je na prvom mestu sreća njihove ćerke.

- Ostavili smo to iza nas, izašli smo iz tih partnerskih cipela, ući ćemo u neke nove ako Bog da, ali tu smo da budemo kao korektni roditelji. Nikada nisam ružnu reč rekla (za njega), a nemam ni razloga zato što je on fenomenalan tata. On možda nije fenomenalan muž ili ja žena... - rekla je tada pevačica.

I nakon što je prošlo neko vreme od razvoda pevačica je tvrdila istu stvar za Vladu, te zbog toga još više čudi ova prijava za pretnje koju je Telegraf preneo.

- Ništa se nije promenilo u ovih dve godine otkako smo se razveli. I dalje smo u dobrim odnosima, brinemo zajedno o našoj ćerki i to je najbitnije. Iako mi više nismo partneri u ljubavnom smislu, ljubav prema našoj ćerki nikada neće nestati i to je jedino važno - pričala je svojevremeno pevačica.

