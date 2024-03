DANAS IMA NOVOG PARTNERA, SUDI SE SA BIVŠIM MUŽEM, A EVO KOGA JE VOLELA NA POČETKU KARIJERE: "Slavica je bila ljubav..."

Žika Jakšić trenutno je voditelj emisije "Nikad nije kasno" a pre nekoliko godina bio je deo stručnog žirija "Zvezde Granda". U prvoj sezoni takmičenja pojavila se Slavica Ćukteraš koja mu je u jednom trenutku ukrala srce, a o njihovom odnosu se i dan danas piše.

Slavica i Žika nikada nisu krili svoju ljubav, mada nisu voleli da eksponiraju svoju vezu u javnosti. Par je ostao zajedno sve do 2008. godine, a nakon raskida, producent je oženio voditeljku Dajanu Paunović.

Mnogi pamte njegovu vezu sa pevačicom kojoj je dosta pomogao na početku karijere, a nekoliko godina nakon prekida veze progovorio je o njihovom odnosu.

- Ona je mogla mnogo više da napravi u muzici. Nismo krili da smo bili u vezi jer je to bila ljubav, ali se završila. Slavica je meni draga i za nju me vežu lepe uspomene - rekao je Žika za Informer.

Međutim to se Slavici nije dopalo te je porokomentarisala njegovu izjavu.

- Šta on radi, vodi emisiju? Ne razumem, ja sam se udala, napravila pauzu i nemam potrebu da radim do kraja života, tako da me te glupe izjave uopšte ne zanimaju. I on je mogao mnogo više, pa nije. On je napravio ‘Zvezde Granda’, što nije napravio svoju producijsku kuću? Nemoj da me diraš u lepotu i talenat. To je glupost, i čula sam da je i Saša rekao isto. Oni znaju koliko sam zaradila za njihovu kuću - odbrusila je Ćukteraš u novembru 2020. godine.

Podsetimo, Slavica je ponovo u žiži javnosti zbog borbe za starateljstvo nad ćerkicom koju su dobili u braku.

