"NE VIDIM SEBE VIŠE KAO DEVOJKU SA SEDMICAMA" Iva izvadila silikone, pa priznala: Nisam se osećala ugodno...

Bivša takmičarka "Zadruge", Iva Grugurić, važi za jednu od najzgodnijih rijaliti učesnica, a ona nikada nije krila koje je sve estetske intervencije uradila na sebi.

foto: Printskrin/Instagram

Iva je ipak odlučila da se vrati svom prirodnom izgledu pa se nedavno podvrgla operaciji vađenja silikona iz grudi.

Grgurićeva se sada oglasila i otkrila da se odlično oseća nakon intervencije, a onda je priznala zbog čega se odlučila na taj korak.

- Odlučila sam se na to jer se ne vidim više kao devojka sa sedmicama. Nisam se osećala ugodno kada bih obukla dekolte. Uvek sam se trudila da ih prekrijem i to me je zamaralo. Smatram da sa godinama dođe mudrost, tako je i ovaj potez odraz istog. Svakako je najbitnije da uradimo ono što nas čini srećnim - rekla je Iva.

foto: Printscreen/Instagram

Ona je zatim otkrila da li u budućnosti planira ponovo da uradi grudi ili ostaje prirodnog izgleda.

- Ostajem trenutno ovako. Ne planiram više ići pod nož. Uvek kažem i podržavam kada žene i muškarci žele nešto promeniti. Preterala sam, bitno je uvideti promene - izjavila je Iva.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

04:51 Izjava Ive Grgurić