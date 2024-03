"MOJ RODNI GRAD NIJE HTEO DA ME PODRŽI, MAMI SU REKLI..." Milica otkrila zbog čega nije dobrodošla u mestu gde je rođena

Od prvog pojavljivanja u „Zvezdama Granda“, pa do danas, pobednica Milica Todorović održala je na desetine koncerata u gradovima širom Srbije i regiona, ali nikada nije nastupala u rodnom Kruševcu.

foto: Ata images

Pevačica je nedavno ispričala da postoji problem sa čelnicima Grada koji datira iz vremena njenog ušešća u popularnom takmičenju.

-Moj rodni grad me nikada nije pozvao da gostujem, zato što kruže priče da ja ne želim da pevam u svom rodnom gradu i da je mene sramota da pevam u Kruševcu. To je jedna velika gluost – rekla je ona u emisiji Amidži šou, a onda je otkrila šta se dešavalo pre više od deset godina:

foto: Damir Dervišagić

- Sada da me pozovu, ne znam ni da li bih otišla iskreno da kažem. Tako je bilo i dok sam se takmičila u „Zvezdama Granda“, nisu hteli da me podrže. Tada su nam trebali autobusi, stilisti, ja sam sama našla ljude kojima sam zahvalna i danas družim. Iz opštine su mojoj mami rekli da podržavaju samo umetnike i nisu hteli da me podrže.

