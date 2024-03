"ONDA ĆEMO DA PRAVIMO DECU" Rada Manojlović šokirala sve izjavom o novom dečku: Samo je ostalo da nešto da potpišemo...

Pevačica Rada Manojlović veoma se angažovala u poslovnom smislu, a sada je priznala da je i ponovo srećna na emotvnom planu.

- Konačno gotovo, da! Samo je ostalo da nešto da potpišemo, u šta se ne razumem najbolje, moram da pazim da me ne pokradu, klasika! Nešto oko autorskih prava, fonograma, prava izvođača na te pesme, ja to zapravo nemam ni na jednoj pesmi do sad... To ima, mislim, "Grand" ili ne znam ni ja ko, i ja to treba da ispotpisujem, radi se samo o toj papirologiji - objasnila je Rada.

Ona je nedavno uslikana sa nepoznatim muškarcem, za kog se sumnja da joj je novi dečko kog krije od očiju javnosti. Ipak, na pitanje o dečku Rada je ostala zagonetna, ali je spomenula i prinovu.

- Ništa se ne dešava, ali ja sam srećna. Mnogo sam srećna! Samo želim da izdam novi album, pa da pričamo o nekim temama. Neću ništa da jurim, kao što sam uvek jurila, pustila sam sada, pa... Nek izađe album, pa ćemo da se zaljubljujemo, pravimo decu (smeh) - dodala je pevačica.

Inače, Manojlovićeva je jednom prilikom otkrila da nije spremna da se ostvari kao majka, i da njen bivši partner, Haris Berković nije mogao da shvati njenu odluku da ne želi decu.

- Ja sam to pokušavala i Harisu da objasnim i drugima, ja nemam uopšte taj osećaj. Oni svi misle da je do njih, u smislu, sa mnom ne želiš dete. Osoba kojoj je potreban ksanaks, koja ne može sama da reši taj neki verbalan problem sa ljudima, ne mislim da je spremna za dete i za vaspitanje deteta. Ja koja bežim od svega, koja bežim od odgovrnosti.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

