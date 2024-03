SAŠA VIDIĆ PRED SMRTI SANJAO JE SAMO O JEDNOM: One će mu ispuniti poslednju želju, evo gde će odneti URNU i posuti njegov pepeo

Saša Vidić preminuo je 27. aprila prošle godine, a onda je porodica odlučila da bude kremiran i sahranjen na Novom groblju. Međutim, njegova velika želja je bila da proda svoj stan na Novom Beogradu i odseli se u Istru, što mu se nije ostavrilo.

Sada, kada se navršava godinu dana od njegove smrti, njegovi bliski prijatelji i saradnici, među kojima su navodno Ana Kokić i Seka Aleksić, odlučili su da pomognu njegovoj familiji i da mu ispune poslednju želju. Oni planiraju da njegovu urnu preuzmu i da je prenesu u Istru. S obzirom na to da je procedura malo komplikovanija, jer je u Srbiji zabranjeno da se urna iznosi van groblja, nadaju se da će do leta uspeti da ispune misiju i da dobiju dozvolu da preuzmu Sašin pepeo.

foto: Damir Dervišagić, Kurir

"Plan je da se preuzme Sašina urna i da se odnese na Hrvatsko primorje, kao i da se njegov pepeo prospe u more jer je on mašatao o tome da živi tamo i čak je znao da se šali i da kaže da ga bace u more jednog dana kada ode. Umorio ga je Beograd, imao je veliku želju da se povuče. Čuo sam da imaju plan da do leta dobiju sve dozvole i da ga premeste u Istru. Kod nas u Srbiji je zabranjeno da se urna drži van groblja. Koliko znam, Seka Aleksić, Ana Kokić i još neki sa javne scene koji su sa njim bili bliski voljni su da prisustvuju kada Videćeva familija ispunjava njegovu želju", kaže izvor koji je bio Sašin blizak prijatelj.

"Poslednjih dana života je i te kako maštao o tome kako će da proda stan i da se preseli u Istru. To je bio njegov plan. Svima je o tome pričao, delovao je umorno od svega. Šalio se često da kada se odseli, da niko ne treba da ga sahranjuje nego da ga bace u more. Imao je taj crni humor koji nisu baš svi razumeli. Fali mnogo, fale njegove šale, ja lično želim da verujem da je on u Istri i da uživa. Voleo bih da mu se ispuni ta želja i da njegov pepeo bace u more", završava izvor.

kurir.rs/star/preno I.L.

Bonus video:

00:07 Ovde je Saša Vidić proveo poslednje dane