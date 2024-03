VIŠNJA PETROVIĆ: Kreteni su svi ljudi koji loše komentarišu

Popularna pevačica Višnja Petrović gostovala je na Radiju S3 gde je govorila o prvoj polovini svog albuma prvenca.

Između ostalog, osvrnula se i na komentare koje dobija na mrežama i bez dlake na jeziku rekla šta misli o ljudima koji komentarišu kako nju, tako i njene kolege.

Da li imaš običaj da uđeš nekada na Youtube i čitaš komentare ispod svojih pesama i kako reaguješ na to?

Da. Ušla sam na televiziju na kojoj sam gostovala, pljuvačina po meni, po voditeljki i onda ... Znaš ono, radoznalost. Kliknem na svaki profil. A ono tipa, Stanoje, dva pratioca, dvoje ljudi njega prati, a on 700. Negde ima slike, ali su te slike veoma diskutabilne – počela je Višnja.

To su neke zle, iskompleksirane žene. Jedino što meni nije jasno, to je mnogo lepo Slađa Alegro objasnila, to je jedna zajedljiva žena, nesrećna, smrdljiva, koja želi da ti izvadi oko zato što si ti kulturan, pristojan ili eventualno lep. Ne mogu da verujem da kada vidim ženu koja ima unučiće decu i tako to, da komentariše. Konstruktivna kritika je ,,Mislim da je mogla prikladnije da se obuče“. Ne mogu poriv da shvatim da neko uđe i komentariše na taj način, ukoliko nešto nije ekstremno – jasna je bila pevačica.

Šta je Višnja još rekla o hejt komentarima na mrežama i da li joj se ikada obilo o glavu komentarisanje, saznajte u nastavku:

