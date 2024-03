"DECA SU ME OSTALA ŽELJNA" Snežana Đurišić iskreno o porodici, pevačica priznala zašto ćerka ipak NIJE nastavila njenim stopama

Maja Gvozdenović, ćerka pevačice Snežane Đurišić nasledila je dar sa pevanje od majke, ali nikada nije imala želju da se upusti u ovaj posao.

foto: Kurir televizija

Snežana je otvoreno govorila o porodici, deci i unucima, a tom prilikom je otkrila zbog čega je Maja donela ovakvu odlUku.

Pevačica kaže da njena ćerka već godinama sa porodicom živi u Americi, a odustala je od pevanja jer nije želela da zbog posla nedostaje svojoj deci.

foto: Printscreen

- Ona je bila željna mene i nije htela da njena deca budu željna nje. Ona je to javno rekla, što znači da je povukla na majku, otvorena je, ona neće reći dok je ne pitaš, ali kada je pitaš uvek će ti reči šta misli, što smatram da je ispravno – rekla je Snežana.

Sneža priznaje da je ćerka osim talenta za pevanje, od majke nasledila iskrenosti i otvorenost koja je nekada i samu pevačicu umela da košta.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja vodim računa na koji ću da kažem ono što mislim, odnosno ono u šta sam sigurna, pogotovo ako to što imam da kažem nije lepo. Neću reći dok me ne pita neko, ali kad me već pita, moraće da me sasluša. Nisam imala neprijatnosti zbog toga, imala sam ih možda ranije dok sam ja pričala kad god sam poželela, ali čovek vremenom shvati neke stvari – kazala je ona.

Podsetimo, Maja se sa porodicom prošle godine na pojavila na finalu „Zvezda Granda“, a pevačica je tada istakla da je posebno posnosna na svoje naslednike.

