VEĆ POČELE PRVE SVAĐE! Milici Todorović dečko Lazar besni iz Dubaija, preti joj raskidom, a sve zbog flerta sa reperom

Milica Todorović u vezi je već nekoliko meseci sa Lazarom Ganićem, ali izgleda da im ne cvetaju ruže. Naime, pevačica je nedavno gostovala u Amidži šou i nije konkretno odgovorila da li je još u vezi, a kako prenose mediji, nakon tog gostovanja izbila je ozbiljna svađa.

Lazar je jako zamerio pevačici flert sa reperom Inasom, kao i to što je rekla kako novine pišu da ona ima dečka. Milica je htela da se našali, ali njena opuštenost je dovela do toga da je malo falilo da bude ostavljena. Kako navodi pevačicina prijateljica, Milica je još u emisiji dobila poruku od dečka da spusti loptu, što se odnosilo na muvanje s reperom. Međutim, Milica je nastavila po svom i nakon što se emisija završila, Lazar je nazvao koji se trenutno nalazi u Dubaiju i svašta joj je rekao.

foto: Printscreen

"Ozbiljna svađa je bila, Milica nije znala šta je snašlo, Lazar joj nije ni dozvolio da priča. On je u Dubaiju i dolazi za koji dan, rekao joj je da će razgovarati kada se vrati za Beograd te da su velike šanse da raskinu, pošto se njemu ni malo nije dopalo njeno ponašanje. Milica je pokušala da mu objasni da je htela da se šali kako bi bilo zanimljivo i da ne treba oko toga da se stresira i da diže tenziju, ali nije vredelo. Vrlo je štur nakon toga, čuju se oni, ali je on baš hladan. Milica će pokušati da mu objasni sve kada se vide, jer preko telefona ne vredi da ulazi u bilo kakve teme. Nada se da će on da se smiri malo i razmisli, jer ona je takva, voli da se šali, opuštena je i ne vidi da je bilo šta loše uradila. To što je rekla kako novine pišu da ona ima dečka je takođe bila šala. Lazar je to sve drugačije doživeo i mogu da kažem da im je ovo malo veća kriza sada u vezi", ispričala je pevačicina drugarica koja kaže da Milica ne želi da raskinų zbog gluposti.

kurir.rs/star/preneo I.L.