NAKON ŠTO JE NACIJA STALA UZ ANAMARIU IZ MASTERŠEFA OGLASILA SE I ONA! Ispričala sve detalje sa FINALA, pa progovorila o sudijama

Finale "MasterChef"-a pokrenulo je buru komentara, a na meti kritika se našao član žirija Branko Kisić, koji je takmičarki Anamariji Babičković dao ocenu sedam za njen desert kojima su svi bili oduševljeni.

Pobedu u ovom takmičenju odnela je Tanja Simić, a nakon toga je Branko dobio brojne negativne komentare i poruke. Sada se ovim povodom prvi put oglasila na svom Instagramu, gde se obratila i pobednici.

- Hvala na podršci. Dala sam sebi obećanje, odgovaraću svima na poruke, i vi ste gledali mene tri meseca. Čestitam mojoj ljutoj protivnici, kako smo se šalile. Smatram da je najbolja pobedila, samo jedna može biti pobednica. Zaslužili ste, srećna sam što sam kuvala protiv vas. Tanja, od mene najiskrenije čestitke. Želim vam svu sreću od srca. Želim da uspete i vi u svojim snovima - rekla je Anamarija.

Ona se dotakla i samog ocenjivanja žirija, o čemu se mnogo polemiše.

- Ocene vas najviše zanimaju, o tome se najviše spekulisalo. Svi vi koji ste se pratili znate da se nisam nikada protivrečila bilo kom sudiji. Hvala svima. Čast mi je što sam imala takve ljude i takve šefove, koji su davali komentare na moje jela. Hvala im na sve sugestije. Apsolutno ne dovodim u pitanje tu spornu sedmicu. Osnovana je iz određenog razloga, tako da nemam šta da drugo kažem. Oni su rekli svoj sud i ja ga poštujem i cenim, oni tako vide i to je to. Ne smatram da sam gubitnica. Ja se ne ljutim. I glasanje se ne dovodi u pitanje.

Anamarija je istakla da je čuveni dezert isključivo njen "izum".

- Ideja o mom desertu. Prvo želim da kažem i da zaštitim moj kokos kolač jer je to moja vizija, tako sam ga doživela i prvi put sam ga radila u "Mater Chef kuhinji. To je egzotični spoj, drugačiji i želim da se zna da je ovo isključivo moj kolač. Nisam imala normative za recept, sve sam radila iz glave. Strast su mi poslastice i to najviše pripremam.

