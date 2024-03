POZNATI VODITELJ UPLIVAO U MUZIČKE VODE: Uradio kaver Jelene Karleuše i doživeo bum! Za Kurir otkrio kako je došlo do ove promene

Već 10-15 godina ga znate kao voditelja sjajnih emisija koje su nekada postojale, kao što je Grand šou.

Tihomir Tepić je nedavno, mimo posla voditelja, postao i kolega svih pevača, a sve je obrazložio kada je gostovao u emisiji "Puls Srbije" kod voditelja Ivana Gajića.

- Dobro sam, malo umorno, danas smo pustili drugi kaver od Halida Muslimovića, a u pitanju je pesma "Mene je učilo vreme". Samim tim sam uzbuđen, zadovoljan i prosto u nekom ludilu. Malo pre sam se vratio iz Beograda, na sto frontova sam, ali dobro. Snalazim se - započeo je voditelj.

Potom je odgonetnuo otkud upliv u pevačke vode, s obzirom na to da ovo deluje jako ozbiljno:

- Vidi, suviše sam realan, znam šta je moguće, a šta ne. Svakako, privatan posao koji radim mi je oduzimao previše vremena, pa sam hteo da napravim nešto vremena znao sam šta hoću, pa sam to podelio i sa širom publikom, eto znam i da pevam. Nije nešto spektakularno, ali eto, znam. Bila je super ideja i zamisao čitavog tima da prva pesma bude od JK, jer niko nije obrađivao njene pesme. Bilo je izazovno da tako zahtevnu pesmu, baladu, prebaciti u mušku intonaciju. To je bio dobar trik i izazov, a nadam se da se publici to dopada.

