TROPIKO BEND SE VRAĆA NA SCENU! Muzičari naparavili spektakl pa najavili veliko IZNENAĐENJE

Tropiko bend večeras je održao promociju novog spota za pesmu "Moj Beograde", koji najavljuje dugoočekuvani album nakon 8 godina.

Jedan od najpopularnijih pop sastava na našim prostorima medija je predstavio novi projekat i ponosno najavio nove pesme koje će uskoro ugledati svetlost dana.

Nova numera totalno je drugačija od svih dosadašnjih, a s druge strane bend je zadržao svoju prepoznatljivost i stari duh.

Na veliko iznenađenje mnogih, momci su promenili tim saradnika, pa tako pesmu potpusuju Dragan Brajović Braja i Bojan Vasić, te su u spotu glavne uloge pripale Dunji Radičević i Momcilu Simiću. Na još veće iznenađenje, za menadžment nastupa odabrali su jednog od najpoznatijih menadžera Boška Jankovića, koji je godinama sarađivao sa Marijom Šerifović, Lepom Brenom, Tonijem Cetinskim i drugima.

- Pored ove pesme pripremamo i druge pesme koje će se naći na novom albumu, a uskoro sledi i velika promocija na kojoj ćemo sve to predstaviti. Takođe u narednom periodu planiramo veliki koncert u Beogradu kako bi se odužili publici koja nam tokom svih ovoh godina daje podršku, a s druge strane to smo joj i dužni jer dugo nismo objavili CD. Zahvaljujem se svim porodicama članova našeg benda koje su nas podržale od početka, a nadam se i do svih numera na albumu - rekao je Aleksandar Cvetković izneđu ostalog za medije.

