DA SRCE PUKNE NAKON OVIH REČI! Ognjen otvorio dušu i progovorio o pokojnom Madžgalju: On je živ u našim pričama...

Glumac Marinko Madžgalj i veliki prijatelj voditelja Ognjena Amidžića preminuo je 26. marta 2016. godine nakon duge borbe sa karcinomom pankreasa.

Ognjen Amidžić je sada progovorio o Marinku, a kako kaže, nema osećaj i dalje da je on otišao zauvek.

foto: Dragan Kadić

- Ja i dalje nemam svest da je on otišao zauvek. On je živ u svim našim pričama, svim našim grupama zajedničkim... Sutra će biti osam godina od njegove smrti, ali ja za bliske ljude i za ljude sa takvom energijom nikada ne mogu da prihvatim da su nas napustili. U meni, oko mene, u svim pričama oni žive. Mogao bih da kažem da je to jedan rastanak na određeno vreme, rekao je Ognjen pa dodao:

- Mi smo tako funkcionisali, družili se, stvarali... svako je radio svoje, niko nikoga nije davio. On je imao taj fazon da ode negde, i nema ga dve nedelje, pa se javi. To doživljavam tako, kao da je otišao na neki duži put, možda on sada traji osam godina, ali dobro... Velika je šteta, tuga, da tako mlad čovek ode. Imao je puno toga još da da u svim oblastima, rekao je voditelj, a na pitanja koja mu prva misao padne na pamet sada kada pomisli na Marinka, Ognjen je odgovorio:

foto: Printscreen

- Gomila stvari spakovanih u jedan osećaj! Smeh, zabava, dobra energija. Ta naka kreativnost njegova je bila neverovatna, pomenuo je on.

Kurir / Pink / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

00:42 Ognjen odveo kući Peruna i Minu