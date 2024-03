"TREBA PREŽIVETI OVU BOL" Sale Tropiko još uvek emotivno uništen zbog razvoda sa Jovanom Pajić: Ona i ja smo danas...

Pevač Sale Tropiko, odnosno Aleksandar Cvetković, kako glasi njegovo pravo ime, na promociji novog albuma otvorio je dušu o odnosu sa bivšom ženom, koleginicom Jovanom Pajić, te se dotakao njihove dece, ali i nove izabranice.

- Svi znate da sam ja preživeo i bol, i sve... Sve je to normalno, treba preživeti. Jovana i ja smo danas super partneri u roditeljstvu, podjednako smo strogi. Deca su tu da budu deca, a mi smo tu da budemo roditelji. Borimo se, držimo sve konce u rukama. Za decu postoje ograničenja, moraju da nauče da poštuju sebe. Deca ulaze u neke godine kad moramo da budemo budni svi, da pratimo sve. Jovana i ja smo tako vaspitani, imamo decu, nema smisla da pričamo nešto ružno jedno o drugom, tako jeste između nas - rekao je Sale pred kamerama.

foto: Kurir Televizija

- Bio sam pod kočnicom tokom spremanja albuma... Bog mi je najviše pomogao, vera. Da li je dovoljno dobro, da li bi trebalo to da se snimi, uvek pitanja... Došlo je naših pet minuta. Prošle su neke tužne godine, svi smo srećni, zadovoljniji. Korona, razvod, sve je to kočilo. Teško je da se čovek podigne iz takve vrste bola. Ja sam već dugo na pravom putu. Srećan sam, emotivno sam ispunjen. Ljubav utiče na sve, moja devojka i ja smo super par - istakao je on", pa zaključio:

- Pričali su mi nekad da berem papriku, kad sam bio mlađi, a sad bih išao da radim to... Često mi ne prija grad, sve je brzo, išao bih tako u prirodu. Malo-malo pa pobegnem iz grada, mama mi je sa Vlasinskog jezera, tamo se odmaram često. Jezero, zalazak, izlazak sunca, najlepše nešto na svetu.

foto: ATA images

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

02:56 NE OSEĆAM GODINE, TEK SAD SE PALIM KAO DEČKIĆ! Sale Tropiko otvorio dušu: Progovorio o budućim projektima i o emotivno životu