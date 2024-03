"POSLE KIŠE MORA DA GRANE SUNCE! EMOTIVNO SAM ISPUNJEN" Sale Tropiko se razveo, a sad prvi put progovorio o novoj devojci

Pevač Aleksandar Cvetković, poznat kao Sale Tropiko, razveo se od pevačice Jovane Pajić, pa sada uživa u novoj ljubavi.

Na večerašnjoj promociji svog novog albuma, nije želeo preterano da govori o emotivnom životu i novoj partnerki, ali je otkrio da je ispunjen i srećan.

- Jako sam dobro. Emotivno sam ispunjen, super živim, jedan lep i miran život i uživam u svakom danu. Kako duhovno, tako i ljubavno. Moju prethodnu vezu ste imali na kašičici, pa sada ne bih puno pričao. Između ostalog i zbog moje dece, da ih zaštitim od toga - rekao je pevač.

foto: Kurir Televizija

Kako je nakon dužeg perioda snimio nove pesme, ispričao je kako je njegova bivša supruga reagovala na njih i da li su joj se dopale, s obzirom na to da se bave istim poslom.

- Jovana je čula sve pesme koje smo uradili i kaže da su joj super. Malopre smo se baš kuckali i sve je dobro. Ona to sve dobro komentariše, jer smo mi sve dobro odradili - izjavio je Sale kroz smeh, pa se na kratko dotakao i teme razvoda.

- Nikada se nisam obazirao na naslove jer znam šta mi je u srcu i šta mi je u kući. To su teške stvari, ali posle kiše mora da grane sunce, a sada nam je svima granulo. Taj period težine je iza nas, tako da smo sada svi srećni i zadovoljni ljudi sa velikom decom i ponosno Jovana i ja ističemo naše super prijateljstvo. Trudimo se da budemo dobri roditelji jer imamo tinejdžerku kod kuće, koju sve zanima - rekao je Sale.

foto: Printscreen/Paparazzo lov, Damir Dervišagić

Sa ćerkama je u sjajnom odnosu, a evo kako Helena i Đina komentarišu njegovu muziku.

- Helena me je pitala što me nisi zvao na promociju danas. Juče su došle sa nekog putovanja... Rekao sam im da je ovo promocija samo za medije, a kad bude promocija za sve, doći ćemo zajedno, porodično, da se okupimo. One uglavnom to sve slušaju kod kuće, pošto mi je tu i studio. Helena uglavnom ima dobre komentare, a Đini je to sve "bljak" jer je još mala - priznao je pevač kroz smeh.

kurir.rs/telegraf/preneo I.L.

Bonus video:

03:44 Sale Tropiko izjava