GAVRILOVIĆKA UZVRATILA ISIDORINOM PR-U: Pajkić može deda da mi bude! Ovo kaže o vezama sa oženjenim muškrcima

Jelena Gavrilović odgovorila je Vojislavu Bajiću nekadašnjem PR-u i prijatelju pokojne književnice Isidore Bjelice koji tvrdi da je glumica bila zaljubljena u Nebojšu Pajkića.

- Pre svega da razjasnimo veoma važnu stvar. Nikada nisam bila zaljubljena u oženjenog muškarca. To se dobro zna, a i da se ne zna, otkrilo bi se kroz moje učeće u rijalitiju poslednjih deset godina. Drugo, nikada idole nisam imala i jedino verujem u Boga, a Pajkići i njihovi pajtaši su očito spremni na bezočne laži, pa sad bi i da ne vrate dug koji je ostao za njom. Ima decu, ne znam kako se Boga ne plaše jer i ja sam imala 27 godina kada sam joj taj novac dala. Tada sam bila na početku karijere, a iako su me ozbiljne kolege upozoravele da je Isidora loš čovek, ja sam imala predstave iza sebe i znalo se da sam bila svoja i da nisam htela da ličim ni na koga jer to prezirem - bila je izričita Jelena.

- Na kraju krajeva mediji me ni sa kim nisu povezivali. Poznata sam kao neko ko govori samo istinu. Nismo tužili Isidoru, a moji advokati su pripremili tužbu. Međutim, mediji su objavili da se razbolela i onda sam odustala, ali smo verovali da će se njena porodica setiti. Nemam ni broj telefona od Nebojše Pajkića, a koliko znam on bi meni mogao da bude deda. Tek me alkoholičari ne privlače. Isidora se hvalila da je morala da ga razvede od najbolje drugarice da bi se udala za njega. Koliko znam bile su komšinice. Roditelji su me učili da se na tuđoj nesreći ne gradi sreća. To je uvidela pred kraj života - zaključila je ona.

