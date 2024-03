"JEDINO MI JE BITNO DA IMAM GDE DA LEGNEM NA SNIMANJU" Slaven Došlo napravio paralelu: U ovim stvarima PARIRAMO Holivudu (VIDEO)

Glumac Slaven Došlo gostovao je u emisiji "Puls Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, kada je otkrio privatne stvari o sebi.

Naime, glumac je otkrio uslove koje ima kada su u pitanju snimanja.

- Nemam preterane uslove, do sada sam imao lepa iskustva. Naučim svoj tekst, malo budem sa kolegama, nisam imao neprijatnosti. U suštini, voleo bih da imam samo gde da legnem i sednem, ako je to moguće. Bio sam na različitim setovima, ne radi se o uslovima, već o kvalitetu koji snimate. U nekim slučajevima, ta vrsta komoditeta može lako da ne bude prisutna jer znaš da radiš stvari koje su dobre. Tako da, nije uvek ni do toga da lepo jedeš i da imaš gde da legneš. Svakako, taj minimum ljudskih uslova, ne znam ni kako zamišljaju snimanja bez toga, ali smo svakako daleko od holivudskih uslova - započeo je glumac.

Potom je odgonentuo po čemu možemo parirati jednoj od najvećih produkcija kinematografije:

- Po kreativnosti i po tome koliko ljudi ulažu truda da bi se određene stvari desile. Kada pričamo o uslovima rada, nisam bio u Holivudu, ali ovo što sam imao, zadovoljan sam. Svakako da mogu da se poboljšaju stvari. Recimo, mi često idemo u "over tajm" (prim. aut. prekovremeno radno vreme). Znam da u određenim zemljama se snima po osam sati i to se računa od trenutka kada te pokupe i vrate. Kod nas je to sve fleksibilno, ali s druge strane, uglavnom se ima razumevanja za sve to jer produkciono nije lako izgraditi kreativan projekat na noge.

