TONI BIJELIĆ 15 GODINA MLAĐU NOVU DEVOJKU UPOZNAO SA ANOM NIKOLIĆ! Ponosno je svima pokazivao, evo gde su se ludo provodili

Pevačica Dragana Mirković iznenadila je mnoge kada je u toku jučerašnjeg dana javno saopštila da se razvodi od Tonija Bijelića nakon 24 godine braka.

Dragana Mirković je kako je rekla podnela zahtev za razvod braka, a kako Blic pisao, Toni ima novu devojku sa kojom živi u Nemačkoj i ona je 15 godina mlađa od njega.

Svoju novu izabranicu Bijelić je navodno upoznao i sa pevačicom Anom Nikolić.

- Oni su bili u jednom mestu na primorju i to sa Anom i još jednom osobom. Toni uopšte nije krio da ima novu žensku osobu u životu i da je zaljubljen. Ne znam samo da li Dragana zna za to, mislim na to druženje i susret, jer je Ana u dobrim odnosima sa njom i prethodno joj je bila i na koncertu u Areni, 16. februara - kaže izvor.

- Oni žive u dva mesta... Stalno su na toj relaciji i ta romansa traje već dugo, što znaju svi njegovi bliski ljudi. Bilo je samo pitanje dana kada će Dragana rešiti da izda zvanično saopštenje jer je sve postalo baš očigledno - rekao je izvor za domaće medije.

Toni nestao posle Draganinog priznanja o razvodu

Toni se posle pisanja medija ne javlja na telefonske pozive. Odlučio je da obriše profil na Instagramu, koji je s vremena na vreme koristio, pa je tako poslednja njegova objava na ovoj mreži bila o majci, koja mu je preminula u decembru.

On je profil koristio i u poslovne svrhe, zbog firme za prodaju luksuznih automobila, a sada je, po svemu sudeći, odlučio da mu mreže u ovom momentu nisu potrebne.

Zajedno stekli ogromno bogatstvo O Draganinom bogatstvu neretko se piše. Dragana se često nalazi na spiskovima i listama jedne od najbogatijiih javnih ličnosti sa ovih prostora. Draganino bogatstvo, prema poslednjoj proceni sajta "Net Worth Celebrities", iznosi 100 miliona dolara. Pevačica i Toni poseduju brojne nekretnine, što u Austriji, što na Balkanu, a poznato je i da je on svoje bogatstvo prepisao upravo pevačici. kurir.rs/telegraf/preneo I.L.

