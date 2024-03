PLJUŠTE PROZIVKE NAKON RASPADA LAPSUS BENDA! Bivši klavijaturista: Bolje da ne pričam ko je kome ostao dužan!

Emir Aličković odlučio je da napusti "Lapsus bend" i nastavi solo karijeru, a ova vijest iznenadila je brojne fanove ove popularne grupe.

Pevač, koji je rodom iz Kaknja, otkrio je da će nastaviti da se predstavlja kao Emir Lapsus i da mu pesme "niko ne može oduzeti".

"Ljudi su me prepoznali kao Emira Lapsusa, zapratili me na Instagramu, tako me zovu i na ulici. Ne bih to nikada promjenio i to je to. Mislio sam da smo se na korektan način razišli, ali izgleda da nismo. Ostavio sam im sve, pjesma, autorska prava, YouTube kanal. Nisam im ništa tražio, idem svojim putem i mislim da sam ispao korektan. Što se tiče drugih ljudi, producenti su ostali da rade sa mnom, pola menadžera", rekao je Emir za Grand.

Posle se na društvenoj mreži oglasio i bivši klavijaturista Muamer Bošnjaković.

- Kao član od samom početka postojanja Lapsus benda, mogu reći da nije bitno šta je ko uneo u priču, već šta je nakon toga doneo ekipi. A ovde je jasno ko je koliko doprineo. A o tome šta je posle svega ko kome ostaje dužan, bolje i da ne počinjem, U svakom sličaju, velika je šteta što se sve tako desilo, a novoj ekipi želim sve najbolje u radu - poručio je Muamer.

