"ALEKSANDRA JE EKSTREMNO STARA DUŠA A FILIP..." Braja iskreno o Marini Tucaković i PZE: Neću da se bavim time....

Dragan Brajović Braja jedan je od najpoznatijih tekstopisaca na našim prostorima. Iako se slabo pojavljuje u javnosti, Braju smo sreli na premijeri pesme Tropiko benda i porazgovarali s njim o aktuelnim muzičkim dešavanjima.

foto: Dragana Udovičić

Kako je to pisati pesme koje postanu najveći hitovi i traju decenijama?

- Ja kada radim pesmu, pišem je kao da je pišem za sebe. Meni su sve moje pesme mnogo drage, ne bavim se preterano tim predikcijama, ja pišem kako osećam, dešavalo se da se moji tekstovi povampire posle 20 godina. Ja sam pola pesama i zaboravio, pa kad se ta pesma povampirila morao sam da zovem Sokoj da mi potvrde da je moja pesma. Od Sokoja dobijam i spisak koje su moje pesme, jer ja ne mogu sve da popamtim. Ali iskreno moram da kažem i dalje me loži da imam hit. Ovo malo zvuči opurtno po onome što sam rekao da se ne bavim predikcijama, ali volim kad se desi hit, i to mi jako prija. Dok god me to nešto bude činilo srećnim ja ću to i raditi. Moja najdraža pesma je ona koju ću tek da napišem.

Nedavno ste se oglasili povodom pesme "Gnezdo orlovo" izneli ste svoj stav. Jel i dalje stojite pri svom stavu?

- Ja uvek stojim iza svega što izgovorim, čak i kad se pokajem zbog nečega. Što se pitanja tiče, stojim iza toga da je nedopustivo u Srbiji reći bilo kome da ne može pesma da se zove "Gnezdo Kosovo" i da pesma se prvenstveno zvala tako i to je bio problem. Autori su bili prinuđeni da to promene. Zašto? Igra reči je kao prestrašna i nije politički korektno. U odnosu na koga? Nekoga ko je ukrao deo teritorije, podhranjen lažnom snagom i utemeljenjem, nekog globalističkog smeća, ja ovo govorim i to su moji stavovi. Ja sam ponosan što sam Srbin i nikada ne bih nikoga uvredio ni neku naciju, versku grupaciju... Nikad! Vređa me to što ako ne možemo u našoj zemlji biti to što jesmo, pa gde ćemo biti. Nisam ja reagovao na Ramondu niti sam se bavio tom pesmom, devojci želim da pobedi, drugi deo na koji sam reagovao je jasan, oni su onemogućili pesmi "Gnezdo orlovo" da pobedi ne znam kako bih to drugačije nazvao. Pita se pola pola žiri i to je okej. I neka sam ja i ovaj put teoretičar zavere i ako je moj stav da ne postoje teorije zavere. Postoje samo zaverenici i tako je i ovde bilo. Ja sam grubo reagovao na Sajsi i iza toga stojim, možda sam preterao ali šta je problem? Smatram da je 12/0 pa i Marijinih 12/4 bilo savršeno dovoljno da postane nedostžno, jer se znalo da će "Gnezdo orlovo" po broju glasova publike pobediti. E onda se neko dosetio da Breskvica ne sme da bude druga pa su joj davali manje poene, na žiri mislim. Sve bi bilo okej da je Sajsi dala Tejadori 12 a Breskvici 8 ili 7.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Da li smatrate da je žiri bio kompetentan na PZE?

- Ja se neću baviti time, valjda je neko iz našeg javnog servisa koji se ponašaju da je naše pravo da ne znamo ništa, suprotno od onog što im je slogan, valjda su oni to dobro premerili. Nek im je na čast. Favorite nisam imao. Evrovizija je političko, LGBT, rodno ravnopravnoj priči, meni je to zasrašujuće. Kuda vodi ovaj svet. To ludilo koje nam dolazi sa zapada je stvarno... To je ludilo. Ako Evropa ide u tom pravcu ja joj želim srećan put, ja ne želim da budem deo toga. Moj želudac to ne može da podnese.

Pojavili su se i komentari da je trebala Jelena Karleuša da nas predstavlja na Evroviziji, šta vi mislite o tome?

- Ja želim sreću svakome ko se dobro spremi i odigra tu igru. Tu ima svega i svačega. A ako neko uspe da uradi to sve i svašta, treba da ide.

Kakva je situacija sa autorskim pravima sada?

- Daleko je bolje, i ide u pravcu da bude još bolje. Ako je išta donela evropska unija kao tvorevina, mogu da pohvalim da deo koji se bavi autorskim pravima je fantastična. Naše zakonodavstvo se prilagođava tim stvarima, i ovde je sve regulisano i u Srbiji i u regionu. Kako smo ranije dobijali mrvice od zarade pesama na platformama sada je okej.

Marina i vi ste bili vodeći. Mnogo se mladih autora sada pojavilo, gde greše oni jel greše uopšte?

- U tekstove se ne mešam, to su zanatske stvari i ja sam dosta menjao. Nije isto pisati 80 tih ili 90 tih i sada. Svako vreme nosi svoje. Marina je neko ko se teško ponavlja, i nije tajna da smo mi bili konkurencija i mnogo veliki prijatelji, koji su se svakodnevno čuli i to je žena koja me napravila boljim od samog sebe. Dizala mi je stalno lestvice koje su i mene terale da tu lestvicu stižem i prestižem. U svakom slučaju verujem duboko da ne bih bio ni blizu popularan i uspešan da sam se borio bez nje. A što se tiče mlađih kolega, greše, greše njihovi roditleji koji ih nisu terali da više čitaju i nažalost ta Zed generacija misli da mogu da se tako potpomognu i napišu neki tekst. Ludilo koje nam se potura i nudi mislim da to ne čini na dobro ni čovečanstvo ni umetnost ni ništa.

Velika ste podrška Aleksandri i Filipu...

- Da to su mi kao deca. Filip nije samo napisao pesme i kao svaka čast. Njegov uticaj i njegov angažman i energija u ceo ovaj korpus dešavanja, je nemerljiv. To nisu samo pesme, hiljadu nevidljivih stvari i ideja koje se tiču svega oko Aleksandra. On je prepametan i sjajan momak. Njemu treba samo da povata konce i on pravi haos. Filipa možeš da baciš gde hoćeš za njega nema problema. On se ne stidi da pita da nauči, mene sve što je uradio nije iznenadilo, a nije ni Aleksandra. Ako stavimo ruku na srce ovo je sve mnogo više nego što smo mi uopšte imali u planu. Mi jesmo imali i plan i trasu i rokove i ništa nije palo s neba, ali kao da smo zajedno svi nagrađeni ekstra. Sve se poklopilo sve se spojilo. Aleksandri su i stilisti mnogo pomogli, i kažu ljudi da ali koliko to koša. Pa njene su pare niko ih joj nije poklonio. Sistem je pobedio i kvalitet. Meni kažu da sma ja kao nešto tu imao mnogo učinka oko Aleksandre. Jesam, ali nije samo do mene. Samo jedan šraf da nije dobro namešten na izgradnji svega ovoga to ne bi bilo tako dobro. Tim pobeđuje. A ona kao ona, ipak neko mora malo i da se rode, niko je nije naučio ili dao nešto usput ja kažem za nju da je ona ekstremno stara duša pa ko razume, i mislim da je ovo nagrada za možda ko zna koje prethodne živote. Ali moram da kažem da je puno teže osvojiti Monteverest prvi put nego drugi. Tako kažu planinari.

foto: Ata images

Za koga trenutno radite?

- Stvarno ne znam ko mi glavu nosi. Ja nikad nisam bio bez posla. Naaravno dok je Marina bila tu delili smo veliki deo kolača. Ali ja nikad manje nisam morao da radim a nikad više nisam radio. Ali eto sarađujem po prvi put sa Cecom. Logično je bilo da do sada nismo sarađivali ali sad je došlo naše vreme. Drago mi je što je došla kod mene, ona i ja se poznajemo 33 godine. Zahtevno je i teško jer je Svetlana živi pevač sa najvećim brojem hitova i to mi čini obavezu veću ali ne bežim od toga. Želim da budem ponosan na to što sam napisao njoj.

Bonus video:

00:39 Aleksandra Prijović u Kragujevcu napravila lom