OVO JE NOVI DEČKO TEODORE DŽEHVEROVIĆ! Pevačica maznula slovenačkog sportistu, uhvaćeni zajedno u srcu Beograda (FOTO)

Teodora Džehverović i njen novi dečko Mateja Rebec već nekoliko dana unazad pune novinarske stupce njihovom novom vezom, koju je popularna pevačica pokušala da sakrije, međutim kamere 'Paparazzo lova' su ovih dana uspele da je pronađu i ulove sa poznatim slovenačkim sportistom.

foto: Printscreen

Naime, tračevi koji su se pojavili u javnosti a koji se tiču Teodore Džehverović i njenog novog potencijalnog dečka su se obistinila.

foto: Printscreen

Kamere emisije 'Paparazzo lova' uhvatili su je kako žuri u jedan prestonički restoran kako bi se videla sa Matejom Rebecom, poznatim slovenačkim sportistom. Ona je zajedno sa njim večerala, dok su razmenili par pogleda i pričali uz osmeh.

foto: Printscreen

Podsetimo, Teodora je nedavno govorila o detinjstvu i traumama sa kojim se suočavala dok je išla u školu.

– To je sastavni deo odrastanja. Deluje sada strašno, ali jednog dana ćeš se tome smejati. Nikada neću da zaboravim kada mi je grupa devojčica rekla: „Zbog nas si primljena u hor ne zato što znaš da pevaš“. Što sam se ja tad potresla, pa ne mogu da vam objasnim. Onda, kada dobijem peticu, dve drugarice sa kojima sam stalno išla u školu mi pobegnu da idem sama, a ja trčim za njima i plačem– prisetila se Džehverovićeva koja je vremenom shvatila da je iz svake loše situacije nešto naučila.

– Tada misliš da ti se ceo svet ruši, ali svako prolazi kroz te neke faze. Život će nam davati mnogo puta osobe koja će nam okretati leđa i to su konstantne lekcije. Neko je zaista to i morao da uradi za vas, jer je to bila njegova svrha u vašem životu kako biste nešto naučili i postali jači. Glava gore– napisala je Teodora na svom Instagramu koja je svojim primerom želela da uteši sve devojčce koje se susreću sa takvim situacijama.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:19 Teodora Džehverović proslavila rođendan