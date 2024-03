SOČNI POLJUBAC ALEKSANDRE MLADENOVIĆ I NOVOG DEČKA: Pevačica se ne odvaja od opasnog frajera, ovo je prvi zajednički snimak VIDEO

Aleksandra Mladenović nakon skandala sa bivšim dečkom sreću je našla pored novog, a nedavno je na Instagramu pokazala i kako izgleda.

foto: Dušan Petrović

Pevačica mu je čestitala rođendan i zahvalila se što se pojavio u njenom životu.

foto: Printscreen

Iako svoj privatan život pokušava da sačuva od očiju javnosti, ekipa Paparaco lova je uspela da ih uhvati zajedno.

foto: Printscreen

Naime, pevačica se vraćala sa putovanja a na aerodromu ju je sačekao upravo on koji nije skidao osmeh sa lica kada ju je ugledao. Usledio je sočan poljubac, a Mladenovićeva je blistala u njegovom prisustvu.

1 / 5 Foto: Printscreen

Podsetimo, Aleksandra je bila u žiži skandala zbog veze sa Stefanom Čečarom, koji ju je nakon raskida uhodio i objavljivao njihove fotografije i snimke iz privatne arhive. Zbog njega je kako kaže završila na lekovima, a njega je na kraju prijavila i policiji.

Pevačica je ispričala kako je upoznala Stefana i šta se sve desilo da je morala da reaguje policija.

- Joj, sve ste pročitali, ali žao mi je što se sve tako desilo. Malo je teška tema, i kad si me pozvao u emisiju, ja sam ti rekla da meni ovi skandali zaista ne trebaju, i da ja želim da gradim karijeru zahvaljujući pesmama. Bio je predivan prema meni u početku, nemam da kažem ni jednu lošu reč za njega, kakav je bio na početku odnosa. To se tako naprasno desilo. Samo je u jednom trenutku prebacio i pokazao svoje pravo lice. Apelujem javno svim devojkama da obrate pažnju. Takođe, moram demantovati da smo se upoznali putem društvenih mreža, to nije istina. To nije ni važno, važno je samo da devojke otvore oči prilikom upoznavanja, svako može da se folira neko vreme. Treba vremena da mi se sve slegne, ja ne želim da pričam više o tome, još uvek nisam dobro - rekla je Mladenovićka u emisiji Amidži šou.

Bonus video:

02:15 ŽENA OD SULTANA SREĆNO ZALJUBLJENA U REPERA, A EVO KAKO JE KONTAKTIRAO! Koleginici Aleksandri Mladenović poručila samo JEDNO