PIŠTOLJI, TUČE, NASILJE, PRETNJE... Horor priče sa nastupa naših pevača: "Ležali smo ispod stola, a onda je uletela policija"

U svetu muzike, naizgled beskrajnom domenu umetnosti i zabave, postoje trenuci kada se pozornica pretvara u neobično opasno mesto, a brojni pevači susreli su se sa situacijama koje su mogle da im zauvek promene živote.

Horor ispovesti sa nastupa pevača

U vreme najveće popularnosti Vanese Šokčić vladala su teška vremena, a nije tajna da je često pevala i na proslavama raznih kriminalnih grupa koje su tada harale. Tvrdi da se za svoju bezbednost nikada nije plašila na takvim slavljima, ali se prisetila jedne scene koju neće zaboraviti.

foto: ATA Images

– Nisam se nikada uplašila za svoj život. Nisam nikad imala problem kada sam pevala na takvim proslavama, ali se desio problem na gostovanju u diskoteci. U Nemačkoj smo pevale Milena Plavšić i ja i upali su unutra i vikali: „Lezite“, pištolji…“ Ležale smo ispod stola jedno petanest minuta i onda su odveli gazdu (smeh) – ispričala je pevačica.

I nastupe Marka Bulata često su posećivali pripadnici kriminalnog miljea koji su harali devedesetih , međutim pevač se uvek trudio da se drži svog zadataka- pevanja kako ne bi upadao u neprijatne situacije, međutim jedna scena na njegovom nastupu slutila je na najgore.

foto: Kurir televizija

– Pevam na Lukasu i neki momak ulazi i drži mantil preko ruke. Ja tada vidim dva čoveka koji ispod stola repetiraju pištolje. On ne zna da mu je ugožen život, a ova dvojca ne znaju da li je ispod njegovog mantila kratež, škorpion ili nešto drugo – ispričao je pevač koji tvrdi da su tada svi bili na oprezu.

– Na kraju se ispostavilo da je to jedan obični blentavi čovek koji je došao u svoje društvo, skinuo mantil sa ruke i seo. Ovi su vratili pištolje na svoje mesto. Eto kakvo je to vreme bilo – ispričao je Bulat.

foto: Kurir televizija

Mia Borisavljević doživela je neprijatnost na svom nastupu, a sve zbog nepoznatog čoveka koji je u diskoteci izvadio pištolj, a ujedno je došlo i do tuče pojedinih mladića, te je intervensalo i obezbeđenje

– Bila je neka tuča i obezbeđenje je reagovalo. Izveli su nekog čoveka napolje. Ja nisam videla šta se dogodilo. Čula sam da je vadio pištolj, ali nisam videla jer je velika diskoteka. Nastup nisam prekidala jer nije bila masovna tuča, već su uspeli brzo da odreguju i ne remete ostale goste – rekla je pevačica.

Ljuba Aličić je jednom prilikom ispričao kako ovakva veselja nimalo nisu naivna, te da je jednom čak mogao da bude ozbiljno povređen. Tada su, navodno, pikslom pogodili njegovu koleginicu Vericu Šerifović.

foto: Damir Dervišagić

– Moglo je jednom da se desi da fasujem, ali sam izbegao. Nisu mene gađali, nego nekog tamo, a ono samo proletelo pored mene. Sećam se da su jednom Vericu Šerifović pogodili pikslom u lice. Baš joj je bilo oteklo – otkrio je tada pevač.

Pevačica Jana Todorović i njen pokojni kolega Šaban Šaulić doživeli su horor na jednom veselju.

– Gazda tog veselja se toliko napio da je tražio da mu samo Šaban i ja stojimo pored stola i da mu pevamo, i to jednu pesmu „Milicu Stojan voleo“. Dok mu je Šaban pevao to, on je na naše oči počeo tako da tuče svoju ćerku od nekih 17, 18 godina. Na kraju je tu došla i policija da interveniše, a najstrašnije je bilo kada je u jednom trenutku, od siline udarca, suza od te devojke završila Šabanu na licu. Kasnije mi je rekao da se osećao kao da je to Ilidina ili Sanelina suza – ispričala je Jana.

foto: Printscreen Instagram

Maja Marijana ispričala je svoje negativno iskustvo sa svadbe.

Kako je navela, ona i njene kolege, pevale su tri dana na proslavi, a ne samo što nisu dobili honorar, već su mogle i batine da dobiju.

– Nikada neću zaboraviti jednu svadbu, pevalo je više poznatih pevača tri dana bez prestanka i na kraju nas niko nije platio. Mene je i konobar pod tom šatrom polio vrelom kafom, odjednom, imala sam utisak kao da je namerno izvrnuo tacnu s kafom sve po meni, ono me peče, ja kažem: „Šta radiš to“ i neki matori deda, isto tu pod šatrom gde god ja sednem, on stane i gurne me. Mi se dogovorimo da završimo tu svadbu da krenemo napokon kad smo shvatili da smo izrađeni, seljaci se skupe tu s motkama i kao – ko je nama dozvolio da se pakujemo?! Ja sam bila s tatom jer sam još išla u srednju školu, pa me otac vozio na nastupe, izbušili su nam gume i mom tati isto, nikad to neću zaboraviti. – opisala je Marijana.

foto: ATAImages

Iako je tek nekoliko godina na javnoj sceni i Barbara Bobak se susrela sa situacijom koju ne može da zaboravi.

foto: Damir Dervišagić

- Nisam imala ekstremno neprijatnih događaja, ali bilo je situacija da neko vrti pištoljem. Ja se samo trudim da ispoštujem ljude koji su me zvali, a neko ko rešava neprijatne situacije, uvek postoji – otkrila je pevačica.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

08:36 STARS EP 273