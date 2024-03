VERIO SE VLADAN SAVIĆ IZ MAGLA BENDA! Nakon dve godine od razvoda srećan u ljubavi sa ovom lepoticom

Pevač grupe "Magla bend", Vladan Savić, nakon dve godine od razvoda verio je svoju novu izabranicu.

Vladan je pre svega istakao da je baš zaljubljen i da se zapitao da li je sada uopšte ovoliko nekoga voleo.

- Toliko volim da sam se zapitao da li sam ikad voleo, onako istinski – priznao je pevač gostujući u emisiji Eglam na TV E.

Iako, kako je naveo, ne voli da priča o privatnom životu, nije odoleo da se ne pohvali lepim vestima.

- Nije mi više devojka, verenica je. Ja sam takav: ako mi daš emocije, vraćam mnogo više. U suprotnom, samo ćeš da me umiriš i ugasiš. Kad mi se pruži ljubav, uživam u tome da je uzvratim – rekao je on, prenosi "Hello".

Sa bivšom ostao u dobrim odnosima

- Do sada sam najlepše životno iskustvo stekao sa Jovanom. Ime joj je Anđelija. Za mene, ona će i dalje ostati savršena žena i majka. Sama ljubav nije dovoljna za održavanje veze, zato smo Jovana i ja rešili da nadalje nastavimo kao dobri prijatelji - napisao je on na Instagramu.

- Želim sve vas, koji me volite kao druga, kao prijatelja svih medija, da zamolim za razumevanje da na ovu temu neću davati komentare! Hvala - dodao je Savić na pomenutoj mreži.

