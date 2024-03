VENDI KRENULA NA USKRŠNJE HODOČAŠĆE: Pevačica posetila manastire Tumane i Nimnik, evo koja joj je sledeća destinacija

Period vaskršnjeg posta je vreme kad vernici posvećuju jos vise vremena molitvama i obilasku svetinja, pa je tako i Vesna Vukelić Vendi ovih dana posetila dva manastira - Tumane i Nimnik.

Na fotografijama koje je objavila na društvenim mrežama vidimo pevačicu koja je odevena kako i dolikuje kad se obilaze svetinje, na glavi je imala maramu, a nosila je i dugu suknju.

foto: Privatna Arhiva

Ovo je samo početak hodočasničkog putovanja tokom posta jer Vendi, kako je navela, planira da poseti i manastir Prohor Pčinjski kroz nekoliko dana.

foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, prošle godine u vaskršnjem intervjuu Vukelićeva je za Kurir pričala o tome kako izgleda priprema za najveći hrišćanski praznik u njenom domu.

1 / 5 Foto: Privatna Arhiva

- Nama je Gospod po dolasku ovde na Zemlju, kad se ovaplotio Duhom svetim u utrobi prečiste Svete Deve i bio prisutan 33 godine, otkrio i rekao "ovaj se rod (misli na demonski) izgoni samo postom i molitvom". Postom i molitvom se otvaraju duhovne oči da bismo mogli da budemo saradnici blagodeti Božje, jer blagodet dejstvuje samo tamo gde su ljudi uključeni u pravoslavni hrišćanski život. Mi vidimo da se sada na Zemlji odvija jedan duhovni rat protiv Boga - rekla je ona i dodala: - Današnji čovek je izgubio orijentire, ne razlikuje dobro od zla. Kažu da treba biti savremen, a to znači da se poštuje duh vremena, da prihvatimo nešto što je do juče možda bilo zlo, i tako ćemo stalno, kao kuvana žaba... Od svega toga središte naše duše je ispražnjeno, ne znamo gde da idemo i šta da radimo. Takav je čovek 21. veka! Najvažnije je da se vratimo onako kako su naši preci radili, kako nam je Sveti Sava ostavio u amanet i kako je jedino moguće do kraja sveta i veka. Vidimo šta je nepoštovanje toga! Čovek dolazi na nivo životinje, gubi samopoštovanje, dostojanstvo. Stvara se nova realnost, a to je nemoguće jer mi nismo stvoreni da živimo na taj način. Ne samo da nećemo da vaskrsavamo na dobro, kako nam je Gospod ostavio, nego ćemo da vaskrsavamo na večnu smrt.

Bonus video:

00:11 Vendi i Desingerica