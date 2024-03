PREPOZNAJETE LI DEVOJČICU SA FOTOGRAFIJE?! Danas važi za jedan od najjačih vokala, a nekad je Srbiju predstavljala na Evroviziji

Sanja Wolf, čije je pravo ime Sanja Vučić, javnosti je postala poznata kada je pojavila u grupi Hurricane koju čine ona i još dve talentovane devojke Ksenijom i Ivanom.

Trenutno je jedna od najpopularnijih ličnosti u Srbiji, i to zahvaljujući neosporivom talentu za muziku i svojim atraktivnim izgledom. Prošle godine je objavila svoj album prvenac ''Remek-delo'' koji je odlično prošao kod publike.

Rođena je 8. avgusta 1993. godine u Kruševcu a danas živi i radi u Beogradu. Na samom početku karijere i pre grupe Hurricane, bila je član grupe ZAA koja je pre svega rege bend, a sa istim je predstavljala Srbiju na Evroviziji.

Podsetimo, nedavno je govorila o detinjstvu i traumi koju i dan danas pamti.

- Meni je navodno počeo da piše neki momak. Ja sam tada bila jako srećna jer me dečaci dotad nisu primećivali na taj način. I posle izvesnog vremena, kada sam se ja njoj otvorila i kada sam joj pričala da se sviđam nekom momku, ona je meni priznala da to nije momak, da je to bila ona. Mislim da je to bilo jako traumatično za mene da opet shvatim da neko nije iskren prema meni, da nije iskren prijatelj.

