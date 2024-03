"TO IZMEĐU NJIH DVOJE..." Vesna Zmijanac o krahu braka Dragane Mirković! Prisetila se i svog razvoda a evo šta kaže za Harisa

Vesna Zmijanac sinoć je nastupala u jednom lokalu u Beogradu gde smo bili i mi, pa smo iskoristili priliku da razgovaramo sa pevačicom o aktuelnim temama. Vesna je iskreno govorila o kolegama, svom razvodu i koliko joj je bilo teško, zašto ne želi Arenu u Beogradu, o ćerki Nikoliji kao i o tome što je napadnuta od javnosti zbog Lepe Brene.

foto: Damir Devišagić

Kakav je osećaj da i posle toliko godina karijere gde god nastupate punite hale i dvorane do poslednjeg mesta?

- Hvala bogu, imam još snage i zdravlja za to. I to je sve sjajno. Koncerta će tek biti i klubova i nastupa. Meni je svaki nastup fenomalan, mene ljudi vole pola veka a volim i ja njih.

Šta je sa fotografijom na kojoj se ljubite sa misterioznim muškarcem?

- A pa to je moj menadžer za Bugarsku. On je samnom počeo imao je samo 20 godina. Ja njemu često puta kažem "Udaću se za tebe".

foto: Printskrin/Instagram

Vesna kako komentrište razvod Dragane Mirković?

- Meni je mnogo žao. Uvek kad se desi takva stvar meni bude teško i žao. Ne znam koliko i kako je trajalo to između njih dvoje i zašto je moralo da dođe do ovoga, ali iz svog iskustva znam da je mnogo teško. Razvod je jedno veliko zlo, to boli. Nisam se čula sa Draganom, neću da joj stajem na muku, ali i što se Harisa tiče mnogo mi je žao. Ne znam šta se ovo dešava, da li su poludeli, ali trebali su to mnogo ranije da urade. Kao ja, sa 30 godina i ćao.

Kako je vama bilo kada ste morali i vi da se odlučite na taj korak, jel vam to bilo olakšanje?

- Ma kakvo olakšanje, čovek uvek misli pre nego što ode tamo da mu čitaju ime i pravdu. To je mnogo teško. Kod mene dugo ništa nije funckionisalo i ne znam šta se čekalo za kraj, kad mi nismo ni živeli u istoj prostoriji ni ništa. Međutim nešto se desi na taj dan kad je sve završeno, kad potpišete i znate da je kraj i da je sve propalo, mnogo je teško. Nemojte da se razvodite nikad.

Nikolija vaša ćerka vas doživljava kao najvećeg kritičara što se njene karijere tiče?

- Niki ima sada mnogo dobar album. Raspala se od rada, propali smo svi zajedno sa njom. Ona je tačna i precizna i maltretira sve. Više ona sebi stvara pritisak nego što ja nešto tu njoj pravim problem.

Ima li nade za duet?

- Pa ima. Čeka se dobra pesma. Nemamo mi problem za duet, samo nema pesme. Ne kažem da su danas loše pesme i tekstovi, al nekako u svim tim novim stvarima fali emocije.

Vaše pesme od pre više od dve decenije se i dan danas slušaju, što novi izvođači nemaju sreće sa svojim pesmama koje sada izbacuju.

- Pa jeste. Setite se samo tih tekstova i raspoloženja od ranije i ovoga sad. Ali to je tako sada sve. Sve je poludelo, ceo svet ide naglavačke i u ambis.

foto: Nemanja Dešović

Vaša izjava da je Breni bilo lakše nego vama, uzdrmala je javnost i mnogi su vas napali. Zašto je to tako?

- Ljudi ne slušaju dobro. Ko je dirao Brenu, niko. Ja sam samo rekla da je njoj bilo lepo a meni teško. Šta je problem? Ja volim Brenu i ona to zna. Zna ona da sam ja njoj zavidila na tim njenim šou koncertima, definitivno je to bilo lakše.

Da li bi ste ukrstili glas sa Brenom?

- Mi smo to uradile mnogo puta nego se zaboravilo. A što se tiče dueta ako ima ko da se bavi time evo izvolte slobodno.

Mnogo vas ljudi voli i sluša a vi nećete Arenu. Zašto?

- Zato što je mnogo lepše ovako. Pet puta je ovako bolje. Mogla sam ja Arene, ali ja volim ovo. Kafanski, to volim.

Pojavio se snimak gde ste vi okruženi svojim kolegama, a u jednom momentu se pojavljuje Nikolija. Da li vas dirnu takvi snimci iz prošlosti?

- Mnogo. Ja sam Nikoliju vodala gde sam stigla, to je ranije bilo mnogo lepo. Mnogo smo se lepo družili i uživali. Dirnu me ti stari snimci uvek.

