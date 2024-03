"I ZATVOR JE ZA LJUDE!" Nina Đogani po prvi put progovorila o DEČKU ROBIJAŠU: Krivo mi je što sam uslikana!

Nina Đogani je iskreno progovorila o svom dečku sa kojim je godinu dana u vezi, a koji se trenutno nalazi u zatvoru, o čemu je pisao Kurir.

Ćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija, Nina, u vezi je sa mladićem koji se trenutno nalazi na izdržavanju kazne u Centralnom zatvoru.

Ona redovno objavljuje njihove slike na Instagramu, ali nikada nije pokazala lice svog dečka ili otkrila njegovo ime.

Mladu Ninu je nedavno paparaco Kurira uslikao ispred zatvora kako nosi hranu svom partneru, ali povodom toga nije želela da se oglašava.

Đoganijeva je sada prvi put progovorila o svom dečku.

- Ne bih da previšem pričam o tome. Neću ni da lažem, jeste uslikana sam tamo gde sam uslikana. Krivo mi je što sam uslikana tamo jer jednostavno, krvo mi je što tamo moraju da nas slikaju. Ne bih da otkrivam detalje, to ja naša privatna stvar, mislim njegova privatna stvar, on nije javna ličnost i ne treba da se iznose takve stvari, ali mnogo ima tu predrasuda i šta je i gde je on, videla sam na internetu razne neke laži. Krivo mi je zbog njega što se tako predstavlja. Znala sam da je će to doći u medije. I zatvor je za ljude - rekla je Nina za "Hype".

