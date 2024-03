"DŽEJ MI BACI KOSKU I UKRADE ROLEKS!" Denser otkrio sve detalje haosa sa legendom narodne muzike!

Denser Ivan Gavrilović, koji se proslavio devedesetih s pesmom "200 na sat", ranije je podelio detalje veze sa ćerkom Slobodana Miloševića Marijom Milošević, a sada i zanimljive događaje koji su se odigrali s Džejom Ramadanovskim.

"Džej je bio moj veliki prijatelj, putovali su puno zajedno i mislim da tu najbolje može da se vidi razlika izneđu scene tada i sada. To druženje i neke zajedničke turneje je nešto što se ne zaboravlja. Ogromna popularnost, ali uživo, fore i zezanja. Kada smo leteli zajedno, eto znali smo da se Mitar Mirić plaši letenja, pa mi Džeki namigne i kaže pred njim: 'Znaš da je pao avion pre tri nedelje?'. Bilo je tu mnogo šale", rekao je pevač i otkrio da je jednom prilikom Džej rekao publici da je "Ivan glup".

"Imao sam nastup u Užicu pred 10.000 ljudi gde sam pevao '200 na sat' i dolazi Džeki, pozdravlja se sa mnom, baca mi kosku i ukrade mi sat, roleks. Izašao je onda na binu i pitao publiku: 'Volite li vašeg Ivana?', publika u transu mu odgovara: 'Da, volimo', a on im kaže: 'On je mnogo glup čovek', a oni svi: 'Ne, ne, ne!' Džej vadi iz džepa sat i kaže: 'Sada će da se nervira sat vremena što mu nema sata i da ga traži'! Nisam ni primetio da ga je uzeo. Imao je on te tako fore, bilo je to super ".

Ivan kaže da se u jednom periodu života nije razdvajao od Džeja, da ga pamti po dobrom druženju i tome što je uvek bio prema njemu zaštitnički nastrojen, ali i košarkašicama koje su smuvali!

"Bilo je riba, njih je bilo najviše! Džej je za ribe bio kralj, mnogo su ga volele. Mi zapucamo za Vršac, tada je Hemofarm imao košarkašice. Odemo mi tamo, on mali, a ni ja nisam nešto veliki, ali normalno voliš visoke ribe. Odemo tamo, ono pet riba i ne zna se koja je lepša, ali su sve od 180, 190 visoke. Mi oko njih, to je bio šou! Smuvam ja jednu, ona 193 visoka, a i on je neku smotao. Gledali smo utakmicu, on i ja i dve ribe, košarkašice, igrala je Zvezda. Kažem ja toj mojoj ribi, pošto ima 193, da me ne grli, pošto me bilo blam. Džej joj odmah posle kaže da čim uđemo da krene da me grli i ljubi, da bi me zezala publika. Ulazimo mi, ona onako lepa sva, ali visoka brate, saginje se i ljubaka me, svi su vikali: 'Alo, 200 na sat, ustani, što sediš'. Bilo je baš dobro zezanje ".

