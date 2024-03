"JA SE NE ZOVEM TAMARNIN BRAT NEGO MIODRAG!" Miša Dragičević otkrio da li mu smeta što ga često povezuju sa sestrom (VIDEO)

Popularni mladi glumac Miodrag Miša Dragičević govorio je u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića da li mu smeta što ga često oslovljavaju kao brat svoje sestre:

- Nije mi to smetalo, ali ni u početku karijere ne bi trebalo da te vezuju sa sestrom glumicom. Ja sam snimio seriju Čizmaši Dragoslava Mihajlovića i od 76 snimajućih dana ja sam imao 75. Nisam se skidao sa RTS-a. Svaki krupni kadar je bio moj. Onda je i posle toga neko Tamarin brat, a nije Miša Dragičević, glumac, ali nema veze meni to nikada nije smetalo i zašto bi. Da, jeste, to mi je sestra, glumica je, učim od nje zanat, nešto mi je objašnjavala i spremala me za Fakultet dramskih umetnosti.

Ipak, iako mu mnogo ne smeta, to što ga neretko oslovljavaju kao brata svoje sestre pomalo mu je čudno:

- Jeste mi bilo čudno to moram da kažem kad su me oslovljavali sa Tamarin brat. Pre imena ti neko kaže Tamarin brat. Ne zovem se ja Tamarin brat, Tamarin brat Dragičević. Zovem se Miša Dragičević.

