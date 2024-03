"REKAO JE DA ĆE ME UBITI" Pevačica otkrila sve o paklu kroz koji je prošla: Sedam godina me je tukao...

Mirjana Mima Bažalac, bivša učesnica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", progovorila je jednom prilikom o brutalnom nasilju koje je trpela.

Kako Mima kaže, ona je u prvom braku doživela psihičko i fizičko nasilje i da se jedva spasla od bivšeg muža.

foto: Printscreen

- Imala sam 16, nepunih 17 godina kad sam se prvi put udala i to je bila posledica detinjstva, bežanje od tadašnjeg života. Mislila sam biće bolje ako pobegnem od kuće,a bilo je gore jer doživela sam psihičko i fizičko nasilje. U braku sam bila 7 godina, rodila dve ćerke i skoro svih 7 godina preživljavala nasilje. Prijavljivala sam policiji, ali se ništa nije dešavalo, dođu, razgovaraju i odu. A ja, ja nisam mogla da odem od njega, bukvalno sam bila kao zatvorenik u svakom pogledu. Morala sam da pitam da li mogu kod majke na kafu i odgovor je uvek bio ne, tu pitanja više nije bilo - rekla je tada pevačica koja ističe da na početku braka njen suprug nije odavao utisak nasilnika.

- Bio je divan i predivan. Mislila sam, ok, konačno da pobegnem od tadašnjeg života, da ćemo zajedno raditi. Morala sam da živim tako zbog dece, makar dok ne porastu, dok ih ne izvedem na put. Danas su, hvala Bogu velike i imaju svoju porodicu. Sad živim iz inata i živim zbog sebe - rekla je bivša učesnica "Nikad nije kasno".

- Rešila sam ili će me ubiti i završava se agonija ili izlazim iz te priče zauvek. Krenula sam sa koferima, a on je išao za mnom i pitao da li sam svesna da će me ubiti. Stajala sam i čekala, a noge nisam osećala. Okrenula sam se i otišla, a mislila sam da će neko mač da mi zarije u leđa. Išao je za mnom, dalje govorio da će me ubiti i pitao me je i da li sam svesna da mi decu neće dati, odgovorila sam mu da mi ni ne trebaju, išla sam na tu kartu. Otišla sam kod roditelja i naredna dva dana sam presedala ispred obdaništa, samo da vidim decu – prisetila se ona.

foto: Printscreen

- Treći dan sam se sredila kao nikad, našminkala se, otišla kod frizera i direktno kod njega. Rekla sam da idem kod sestre u Kragujevac i da ne znam kad ću da se vratim, jer ću jedan period biti tamo. Samo je zatvorio vrata, izveo njih dve i predao mi ih. Ja sam znala kako ću da izvučem decu.

Pored toga što je živela u svakodnevnom strahu, nakon razvoda morala je bivšem da plaća reket.

- Ja sam sebe u jednom momentu ubedila da sam kriva, jer je nemoguće da te neko maltretira svaki dan, a da si ti ok. Ubeđivala sam sebe da nisam normalna. Posle razvoda, godinu i po dana sam mu plaćala reket da me ne bi pretukao na ulici. Svaki put kad bih ga srela morala sam da mu dam novac- pričala je Mima.

foto: Printscreen

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

