NIKOLIJA PLAČE KAO KIŠA ZBOG VESNE ZMIJANAC! Pevačica podelila šta se dešava u njihovim privatnim životima: Ljuta je...

Vesna Zmijanac napravila je spektakl u Sofiji, međutim iako je njena ćerka Nikolija Jovanović trebalo da bude gost na koncertu, to se nije dogodilo.

Naime, u jednom trenutku, Vesna Zmijanac je otkrila da je gost na koncertu trebalo da bude njena ćerka, Nikolija Jovanović.

- Moja ćerka je mnogo ljuta. Obećala sam joj da će ona biti gost večeras, međutim, nisam je dovela i eno je plače - priznala je Vesna, nakon čega je publika negodovala što ne vidi Nikoliju.

- Pa šta ću ja kad ona ne peva ove pesme. Ona peva ono "tuc tuc" - rekla je pevačica i nasmejala brojnu publiku.

+Inače, Nikolija je nedavno imala izliv emocija u lajvu na Tik Toku. Nikolija Jovanović je čak i zaplakala jer su je prozivali i upoređivali sa majkom.

- Moja mama ne peva bolje od mene, ona peva bolje od svih. Jasno? Ne pevam kao moja mama i ne kuvam kao moja mama, ali sam ja bolja mama nego moja mama. Ja sam obrazovanija nego moja mama. Ja sam bolja žena nego moja mama. A znate zašto? Zato što je ona moja mama. Nju nije imao ko da nauči, a mene jeste - ona. Ona me je naučila da budem bolja mama. Tako da, je*** se vi svi sa vašim komentarima i upoređivanjem - rekla je tada Nikolija.

Vesna je o tom Nikolijinom obraćanju prvi put progovorila noćas u emisiji "Amidži šou".

- Ona to misli, sada shvata i ona da to nije baš tako lako, biti majka pevačica... Ne može i jare i pare, ne može, sine, da te majka školuje po belom svetu, da ti kupi ovo, da ti kupi ono i da mamu držiš za suknju, kao što ni njoj nije lako sada, vidi sama. A ono vreme moje i ovo njeno nije ni blizu - objasnila je Vesna, pa priznala šta je to naslednica nasledila od nje.

- Nikolija je od mene nasledila ljubav prema muzici. Zna da kuva, ali se folira, dok sam ja živa, pravi se luda. Zna, i to dobro! Ja sam brbljiva, ali znam i da se namunjim malo, a ona kad se namunji, to je veselo.

