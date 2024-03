TANJA SAVIĆ OTKRILA KADA ĆE SE UDATI ZA 11 GODINA MLAĐEG PILOTA: "Bojim se..." Jednu stvar PRIŽELJKUJE

Poznata pevačica Tanja Savić, progovorila je o svojim privatnim planovima, dotakla se razvoda Dragane Mirković, a progovorila je i o tome da li na estradi postoji podrška kolega.

- Niko to nije očekivao, ona se sigurno trudila godinama da sačuva taj brak. Morala je neka kap da prelije čašu - prokomentarisala je Tanja Draganin razvod, a onda iznela svoje planove i želje.

- Želela bih da napravim prvo svoj 40. rođendan, pa da se udam. Daj Bože da bude velika svadba. Videćemo da li ćemo sleteti avionom, zavisi koji avion, ja se bojim... - rekla je pevačica u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'', pa se prisetila svojih početaka i karijernog puta.

- Dugačak je to put - od trnja do zvezda. Bilo je mnogo izazova, spoticanja, brodoloma... Kad si živ čovek svašta ti se dogodi. Ispred mene nije bio kamen spoticanja, nego jedna stena malo veća. Ja sam tu stenu morala da guram, i danas je guram. Najteže je da se čovek bori sam sa sobom. To je ono što ostane s vama. Ako sebe ne volite dovoljno... Čovek mora da se druži sa optimističnim ljudima - kaže Tanja, a onda je progovorila i o podršci kolega.

- Podrška kolega ne postoji. Mnogo kolega nosi maske. Ne mogu svi da budu dobri i da budu srećni. Svako ima neke privatne probleme... Nisam se čula sa Slavicom, kad se raziđeš s ljudima s kojima si se družio kao mlad, putevi vam se raziđu. Svašta mi se nešto dešavalo. Ne bih da favorizujem, oni to dobro znaju. Meni je važno da kroz moje godine prepoznajem dobre ljude. Priklanjala sam se onima koji me nisu voleli, to više ne radim.

