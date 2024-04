"POGINULA JE SA NEPUNIH 18 GODINA" Bolna pevačeva ispovest o strašnoj tragediji: Vraćala se s dečkom, a kasnije se ISPOSTAVILO....

Muzički šou „Nikad nije kasno“ neretko dovede gledaoce do suza, kako zbog pevanja takmičara, tako i zbog njihovih teških životnih priča.

Takmičar Stojan Jaćimović rasplakao je sve svojom tužnom sudbinom. Naime, njemu je ćerka poginula u saobraćanoj nesreći, a od tog gubitka se ni dan danas nije oporavio.

foto: Printscreen YT

- Godine 1999. sam imao tragediju, ćerka mi je poginula u saobraćajnoj nesreći i tad sam prestao da pevam– rekao je Stojman, a potom sa knedlom u grlu progovorio o trenutku kada je za njega sve stalo.

Jedan naizgled običan dan pretvorio se u večnu tugu, dan kada je njegova sedamnaestogodišnja ćerka izgubila život.

foto: Printscreen YT

- Sa nepunih osamanest godina je poginula, ostalo je samo 17 dana do njenog rođendana. Bili smo na Kopaoniku, ja sam pevao u jednom hotelu…To je sve sudbina- počeo je pevač i jedva skupio snage da ispriča šta se dogodilo tog kobnog dana.

foto: Printscreen YT

- Ona je insistirala da dođe tamo gde sam pevao, a nije bilo mesta. Ja nisam imao nikad problem sa parama, rekao sam joj odmah da hoću da joj platim, ali da jednostavno nema mesta. Međutim, pronašla je slobodno mesto u drugom hotelu i tamo je upoznala nekog dečka. Ja sam se vratio čak dan ranije kući jer smo završili svirku i ona se vraćala sa tim dečkom za kog se kasnije ispostavilo da nije imao ni vozačku dozvolu. Nije uspeo da savlada krivinu i baš na ulazu u Jabuku se to desilo. Posle nesreće, on je bio u zatvoru samo godinu dana. Ja sam u tom trenutku, kada se to dogodilo, bio kod kuće. Prvo nisu ni smeli da mi kažu šta se desilo nego su mi javili da je u bolnici- prisetio se Jaćimović za Grand.

Stojman Jaćimović se uprkos tragediji vratio muzici i na velikoj sceni Granda oduševio sve svojom hrabrošću i osmehom koji je zadržao na licu.

- Muziku obožavam i završio sam muzičku školu koju sam pohađao paralelno sa osnovnom. Kasnije sam na raznim veseljima svirao, a popto su devojčice u srednjoj školi više volele gitariste engo harmonikaše ja sam naujčio da sviram gitaru za samo tri meseca. Međutim, kasnije se ispostavilo da postoje bolji gitaristi od mene pa sam ja počeo samo da pevam-+ ispričao je tokom takmičenja koje je napustio u prvim krugovima serijala.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

02:18 BORA BI TO VOLEO, JEDINO DA MI PLATE, PA DA ME SNIMAJU Rijaliti par objavio NEREALNE vesti: Voleo bih to da imamo ZBOG NAS!