OVO JE ĆERKA SANJE ĐORĐEVIĆ: Ivana je doktor nauka, a o njenoj lepoti svi pričaju, evo kako izgleda

Sanja Đorđević vrlo je ponosna na svoju porodicu koju je osnovala sa fudbalerom Petrom Đorđevićem.

foto: Printscreen YT

Njen najveći uspeh sigurno je ćerka Ivana, zbog koje mnogi muškarci uzdišu, ali i koja je doktor nauka.

Naime, na visoke škole, Ivana je prvo krenula u Beogradu, da bi kasnije završila i master sportskog prava u Švajcarskoj, a onda su na red došle i doktorske studije.

Da podsetimo, Sanja Đorđević jednom prilikom govorila je o ljubavi sa mužem.

- Mi smo se zabavljali nekoliko meseci, upoznali smo se slučajno preko moje prijateljice. Meni je Perica u početku bio ružan, ali sam se posle zaljubila u njega. Jedno veče smo sedeli u nekom kafiću i on zapeo da idem kod njega da prespavam. Ja odem, ne znam ni kako me je ubedio na kraju. Međutim, njegova majka je rano ujutro, pre nego što sam ja ustala, javila celoj familiji u Sarajevu da se njen sin oženio i, naravno, rekla je i mojim roditeljima, koji su se šokirali kad su to čuli. Posle toga nisam mogla nazad - ispričala je Sanja Đorđević jednom prilikom.

foto: Printscreen/Prva tv

- Godinama sam se aktivno bavila muzikom, bila na turnejama širom Evrope, a suprug je takođe bio u sportu i uvek smo bili razdvojeni po nekoliko dana. Dešavalo se da to nekada bude i ceo mesec. Onda je došao period kada smo nekoliko godina stalno bili zajedno, maksimalno posvećeni jedno drugom, i tako je bilo sve do leta 2016. godine. Tada je Perica počeo da sarađuje s jednom švajcarskom kompanijom koja štiti interese igrača i zbog posla je morao da ode u Sloveniju, u Krško – rekla je Sanja jednom prilikom, i dodala:

– Mislim da moj brak ovako lepo funkcioniše baš zbog toga što smo suprug i ja često razdvojeni. Kad su muž i žena stalno u kući zajedno, onda dođe i do prezasićenja, sitnih svađa i sličnih gluposti. Svakom čoveku prija kada se malo odmori i posveti se sebi.

Kurir.rs/Blic

