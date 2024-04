"UPLAŠIO SAM SE ZA SVOJ ŽIVOT" Željko Samardžić o buri na svom brodu koju je jedva preživeo: Bilo je strašno...

Željko Samardžić je za domaće medije do detalja opisao kako je izgledala bura koja ga je zadesila dok je bio na svom brodu.

foto: Printscreen/Kurir

Uplašio sam se za svoj život, kaže pevač Željko Samardžić (68), koji je pukom srećom preživeo morsku buru! Pevač se u razgovoru za Informer prisetio situacije koja je zauvek mogla da mu promeni život dok je bio na svojoj jedrilici.

- More mi pomaže da pronađem mir, pogotovu u onim trenucima kada mi nisu sve ovce na broju. Dešava se da isplovim u zoru, a vratim se tek kad padne noć. Jednom me je zadesila bura u zalivu, koje se i danas sećam, bilo je strašno. Do tada nisam znao da se tako brzo sve može promeniti! Brod su valovi ljuljali kao da je od papira, imao sam sreće da se dovezem do obale i usidrim se i tada sam se prvi put uplašio za svoj život - kaže pevač i objašnjava da njegova ljubav prema moru i brodovima traje još od detinjstva.

foto: Printscreen/Kurir

- Odrastao sam u gradu na Neretvi, a ona se uliva u more, pa sam možda tako i ja... Od kad znam za sebe, obožavam ga, kao i svoj brod i barku. Imam kuću u Dobroti, često volim tamo da pobegnem i budem sam sa svojim mislima. To mesto mi je donelo puno radosti, tamo sam običan ribar, čije su pantalone uprljane ribom, ne moram da vodim računa o izgledu. U Beogradu se podrazumeva da si potpuno sređen, stalno i svuda. Sa svakim novim danom sam sve sigurniji gde ću spustiti sidro kada dođe vreme za to - kaže poznati pevač.

foto: Privatna Arhiva

Željko Samardžić decenijama uživa u skladnom braku sa suprugom Majom, a sada je otkrio čime ga je ona očarala:

- Moja Maja, osvojila me je lepotom, skromnošću, smislom za humor... I to je bila ljubav na prvi pogled, ona je moje more. Znam da to zvuči kao fraza, patetično i isprano, ali drugačije ne znam da objasnim osećaj kad sam je prvi put ugledao. Uzeli smo se nakon devet meseci zabavljanja, mislim da smo bili suđeni jedno drugom. Po njoj je i moj brod dobio ime, a svoju prvu drvenu barku sam nazvao po tašti. Ona više nije s nama, svi smo je veoma voleli i cenili, tepali smo joj "Majkica".

Samardžić je otac triju ćerki, a kako kaže, one nikada nisu koristile njegovu popularnost kako bi olakšale sebi u životu.

- Moja supruga je bila neprikosnovena, ona je vodila računa o svemu jer ja nisam bio toliko prisutan. Naša najmlađa ćerka me je više gledala na televiziji nego kod kuće, gotovo da mi je persirala! Ona je jedina nasledila talenat od mene. Nikada nisam doživeo da mi nešto ružno kažu za decu... Svakoj sam pevao na maturi, samo bih se pojavio, a niko nije znao da sam im ja otac. Nikada se nisu hvalile iako se izuzetno ponose mnome, kao i ja njima.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:42 Željko Samardžić zapalio Cetinje