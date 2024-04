KATARINA GRUJIĆ OGORČENA NA KOLEGE! Priznala da mrzi kada rade jednu stvar: Šta glumiš ti?

Katarina Grujić istakla je da joj smeta kada njene kolege ponese slava, te da se trudi da ostane prizemna.

Kako je Katarina objasnila, nju je sramota kada je neko nazove "zvezdom" jer sebe ne smatra ništa boljom od ostalih ljudi.

- Menja se to da nemaš više privatnost. Ništa se preterano nije promenilo, i dan danas mi bude glupo kad mi neko kaže „Jao, ti si zvezda“. Meni to mnogo nadmeno zvuči, znam da je to normalno, ali meni nije. Nisam ništa bitnija od bilo koga na svetu. Tako da me nekada bude sramota kad neko kaže da sam zvezda - rekla je pevačica i istakla da mnoge ponese popularnost još tokom učestvovanja u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

foto: Printskrin/Instagram

- Neko ne zna da se ponaša sa tim, a neko ne može da prihvati to i mnogo poleti. Imali smo milion primera kad oni toliko polete i misle da su bitniji. Ja takve ljude nisam nikada volela i uvek sam u lice pričala šta god da mi zasmeta. Šta glumiš ti? Uvek sam bila takva i sad sam iskrena, ja sebe ne smatram da sam bitnija nešto na ovom svetu, možda sam samo poznatija. Bavim se javnim poslom, ali to ne znači da sam bitnija i da imam veća prava nego neko drugi - zaključila je ona.

"Teško mi je bez Marka"

Podsetimo, Katarinin suprug Marko Gobeljić nedavno se zbog posla preselio u Atinu, a pevačica je otkrila da joj razdvojenost teško pala.

-On se u septembru preselio u Atinu i bilo je jako teško u početku. Ja zbog svojih poslovnih obaveza i Katje nisam mogla da pređem tog trenutka. Mislila sam da će posle Nove godine biti manje posla, međutim, izbacila sam pesmu i krenulo je još više posla – rekla je Katarina za Grand, pa nastavila:

foto: Printskrin/Instagram

-Teško je, jer od trenutka kada smo počeli zabavljanje, verili se, venčali, nismo se odvajali uopšte. On je vikendima u karantinu, ja vikendima radim i to je to, svih ostalih dana smo zajedno i živimo zajedno. Ali sad odvojeni skroz i da ja odem jednom u mesec dana, mnogo je malo i velika je promena i za mene i za njega. Uvek kažem, mladi smo, zdravi smo, pravi smo. Znamo zašto sve ovo radimo, za budućnost našeg deteta, nas i bićemo mi ponovo zajedno.

Kurir / Grand / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

01:21 Pola estrade na slavi Katarine Grujić