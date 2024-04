KATARINA GRUJIĆ TVRDI DA ZNA PRAVI TRIK ZA VITKOST: Nakon trudnoće i porođaja zadržala izvajano telo, a sada se obratila ženama!

Katarina Grujić ostvarila se u ulozi majke pre nešto više od dve godine, a svi su primetili da je brzinom svetlosti vratila devojačku figuru.

Kaći je pošlo za rukom da nabaci samo četrnaest kilograma tokom trudnoće, a sada je konačno otkrila trik za vraćanje vitke linije nakon drugog stanja.

- Imam recept za to! (smeh) Ako budete svoju glavu fokusirali samo na dete, to vam neće ništa pomoći u životu. Kada ste u drugom stanju uživajte u životu, jedite šta hoćete, pijte šta hoćete. Ja sam tako razmišljala i nisam se ništa ugojila - otkrila je Kaća.

Iako sve žene žele da ostanu vitke, Katarina tvrdi da ne treba da se opterećuju i da je u tome glavni trik.

- Kada sam ostala trudna ja sam razmišljala samo kako ću da jedem u Meku za doručak, ručak i večeru, ali na kraju nisam jela u Meku devet meseci jer mi se to nije jelo. Mislim da je sve od žene do žene, svi imamo drugačiji organizam i zaista se ne treba opterećivati - rekla je pevačica.

Podsetimo, Katarina Grujić već neko vreme uživa u srećnom braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem sa kojim je dobila ćerkicu, a sada je progovorila o njihovoj ljubavi, ali i teškom životu zbog razdvojenosti.

– On se u septembru preselio u Atinu i bilo je jako teško u početku. Ja zbog svojih poslovnih obaveza i Katje nisam mogla da pređem tog trenutka. Mislila sam da će posle Nove godine biti manje posla, međutim, izbacila sam pesmu i krenulo je još više posla – rekla je Katarina, pa nastavila:

– Teško je, jer od trenutka kada smo počeli zabavljanje, verili se, venčali, nismo se odvajali uopšte. On je vikendima u karantinu, ja vikendima radim i to je to, svih ostalih dana smo zajedno i živimo zajedno. Ali sad odvojeni skroz i da ja odem jednom u mesec dana, mnogo je malo i velika je promena i za mene i za njega. Uvek kažem, mladi smo, zdravi smo, pravi smo. Znamo zašto sve ovo radimo, za budućnost našeg deteta, nas i bićemo mi ponovo zajedno.

