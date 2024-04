"TRPELA SAM OSUDU ZBOG ĐOLETA, TATA JE SAMO PLAKAO" Slađa o agoniji zbog braka sa denserom: Znala sam da će me zameniti sa Vesnom

Slađa Delibašić na estradnoj sceni proslavila se kao pevačica grupe "Đogani Fantastiko" u vreme kada je sa Đoletom Đoganijem bila u srećnom braku.

foto: Nemanja Nikolić

Ljubavni par iza sebe ima dve ćerke koje su kruna ljubavi, ali i mnoštvo hitova koji su zajedno napravili.

Grupa je bila najpopularnija devedesetih godina i preteča novog zvuka i pravog densa u to vreme.

foto: Printscreen YT

Prva Đoletova žena jednom prilikom je priznala koliko je problema i osuda preživela zbog odnosa sa njim.

- Bilo je dosta prozivki kad smo se pojavili u javnosti. Loših trenutaka je bilo, zaista, jednom smo se pojavili i u Dnevniku! Ne mogu da se setim kako se zvao onaj stari voditelj, mislim da je Goran. To je bio onaj stari Dnevnik, znaš ona uvodna špica kad se vrti sat ili tako nešto... U suštini, mi smo 1989. sklopili brak i baš zbog s*anja na Kosovu i Metohiji, taj voditelj je u Dnevniku na jednoj telviziji rekao: "Slađana Delibašić, crnogorske nacionalnosti, i Hamit Đogani, druge nacionalnosti, sklopili su brak... Ma to je tada bila katastrofa, mi smo se tek pojavili maltene... Šta znam, nosila sam se nekako s tim. Bila sam tada klinka, sa Silvijom sam bila trudna, šesti mesec. Veliku sam osudu doživela i od moje familije, što od porodice Delibašić, što od maminih Markovića. Joj, kad se setim tate! Ma, on je, ljudi moji, plakao! Samo je govorio: "Ne, nikako... Ne dolazi u obzir!" Ja sam ga ubeđivala: "Tata, ali, eto, desilo se, trudna sam... Šta da radim?!" Ma, nije hteo ni da čuje! Samo je plakao. Srđan isto, poludeo je, katastrofa - govorila je svojevremeno.

foto: Privatna Arhiva

Slađa je otpevala najveće hitove, a mnogima je i dan danas žao zbog raspada prve postave.

Nakon razvoda, Slađu je zamenila Vesna, koja je igrom sudbine postala član pomenute grupe ali i zvanično Đoletova druga žena nešto kasnije.

foto: Printscreen YT

Slađa je jednom prilikom priznala da je imala osećaj da će Đole završiti sa Vesnom.

- Bilo mi je nekako čudno kada su oni započeli vezu, ja sam znala da ona želi da peva i da nastupa. Mi smo čak i snimile pesmu ‘Nikad više’ i već tada sam ja rekla Đoletu da će on mene da zameni sa Vesnom imala sam intuiciju, tačno znam sve šta će se desiti.

Bonus video:

