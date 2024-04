ZORANU SIKTER DEČKO VARAO SA UDATOM ŽENOM! Pevačica otkrila sve o gnusnom potezu bivšeg partnera, evo da li je rasturila brak

Zorana Mićanović veliku popularnost stekla je pesmom "Sikter", a jednom prilikom za Kurir pričala je o nastupima i pikanterijama iz privatnog života.

Ona je priznala da je najveći bakšiš uzela kada je pevala svoj hit i za izvedbu te numere dobila čak 7.000 evra. Zorana se osvrnula i na neprijatnost iz privatnog života kada ju je dečko prevario sa udatom ženom i priznala da je bila u iskušenju da sve javi njenom suprugu.

Koliko se razlikuje tvoj način života od onoga koji vode tvoji vršnjaci?

- Mnogo! Moram da kažem da mene moji roditelji sputavaju u nekim stvarima. Nisam izložena opasnim situacijama jer mi oni uvek kažu da nešto uradim ili ne uradim. U ovom poslu ima mnogo opasnosti, slobodno mogu da kažem da je ovo jedna bara puna krokodila i treba ostati normalan i prizeman, ali se treba i čuvati. Mislim da dosta dece danas ide pogrešnim putem. Roditelji im puno rade i nemaju vremena da porazgovaraju sa svojom decom.

Da li se ljutiš na roditelje kada ti nešto zabrane?

- Da, ume da me drži ljutnja poprilično dugo, budem besna neko vreme, ali onda vidim šta druga deca rade i zahvalim se roditeljima što su me ipak sputali u nečemu. Ne kažem da sam ja ne znam ni ja koliko specijalna, ali težim ka pravim vrednostima. Da budem normalna, obrazovana, da radim neke normalne stvari.

Da li si se susretala sa osudom druge dece zbog posla kojim se baviš?

- Jesam, na početku karijere bilo je svega. I ja sam isto klinka, čudila sam se sama sebi kako sve ovo izdržim, mislim da je ovaj posao za starije ljude od mene.

Ko je kraljica bakšiša, ti ili Tea Tairović?

- Dobro pitanje! Moram da kažem da je "Sikter" stvarno razvalio i da je bio hit godine. Tea Tairović je imala hit "Hajde" i ne možemo da zaboravimo "Ženu od Sultana", i one su razvalile. Kada dobiješ titulu "Kraljice bakšiša", naravno da ti prija, to je jedan divan osećaj. To znači da te ljudi vole. Mislim da i Tea i ja dobijamo stvarno puno bakšiša, glupo mi je da kažem sama za sebe da sam to ja. Neka publika odluči.

Koliki je najveći bakšiš koji si dobila na jednoj pesmi?

- Umem da zaradim dosta bakšiša, ali jednom sam dobila 7.000 evra kada sam pevala pesmu "Sikter".

Kako si reagovala kada si saznala da te dečko vara sa udatom ženom?

- Dosta nezgodna tema, ne bih više da se osvrćem na to. Mislim da sam mu dala i previše prostora da priča po svom kraju. Neka živi svoj život sa time što je uradio, a ja nastavljam svoj tamo gde sam stala. Bacam se na karijeru, a on neka nastavi da vara.

Da li si bila u iskušenju da javiš suprugu te žene da ga je prevarila sa tvojim dečkom?

- Jesam! Iskrena da budem, htela sam to da uradim, ali sam se zaustavila. Mada, nikad ne reci nikad. Ne bih volela da ja budem ta koja će nekome da nanese zlo, da neko pati ili ne daj Bože da se razvede zbog mene.

