"SREĆA PA SAM VIDEO DA ĆE KRENE NA MENE!" Marko Marković otkrio detalje NEMILOG događaja u Crnoj Gori, a evo DA LI JE POVREĐEN

Crnogorski maneken i bivši učesnik "Zadruge", Marko Marković, napadnut je u Crnoj Gori.

Marka su napali na ulici, a onda su shvatili da su ga sa nekim pomešali.

foto: Nemanja Nikolić

Marka inače poznajemo baš onako kako se predstavio i u "Zadruzi", veoma je fin, kulturan i čestit mladić, pa mi je zato bilo i čudno zašto bi ga neko napao. Prošle nedelje, kada sam se i ja vraćala iz kluba, Marko je išao iza mene. Nije bilo mnogo ljudi, ali ja nisam bila sama. On je dečko išao svojim putem, ja svojim, ali sam samo odjednom čula kako neko viče i psuje pominjući ga. On im je ljubazno rekao da se sklone i ostave ga na miru, te je čak i na par uvreda ostao imun, ali onda su ga napali. Vrisnula sam u momentu, ali kad sam podigla glavu, njih već nije bilo, a Marko ih je psovao jer su ga, valjda, zakačili. Pitala sam ga kako je, rekao mi je da je sve u redu i kulturno se zahvalio što pitam. Sve se tako brzo odvilo, da sam ja krenula svojim putem, a kako sam čula kasnije, Marko je odlučio da ih valjda ne prijavi policiji - rekao nam je izvor koji se našao na mestu samog nemilog događaja, a Marković nam je potvrdio saznanja i otkrio kako se zapravo sve odvilo:

foto: Printscreen

- Nisam hteo o tome da pričam, ali kada se već saznalo...Vraćao sam se iz noćnog kluba gde sam bio na žurki i tada je neki dečko, zaista ne znam ko je, počeo da dobacuje i da me provocira. Prozivke sam u prvi mah "progutao", ali je počeo da preteruje i da psuje. Nakon toga, on je krenuo ka meni, sreća pa sam video da ide ka meni, da mogu da odreagujem. On mi je prišao i ponovo me je uvredio, a onda je samo odjednom počeo da se izvinjava uz objašnjenje da me je pomešao s nekim. Eto vidite, sve se na kraju i lepo završilo - poručio je Marković.

