GDE JE I ŠTA RADI IVANA BOOM NIKOLIĆ? Pevačica progovorila o intimnim DETALJIMA, iznela dosta informacija

Ivana Nikolić, nekadašnja članica grupe "Hurricane", važi za jednu od najatraktivnijih pevačica na estradi, ali i uprkos tome, ona nema mnogo sreće u ljubavi.

Kako kaže, ne isključuje opciju da se jednog dana uda, ali još uvek nije našla pravu osobu za brak.

- Ljubav je svuda oko nas, to nije kliše, ali ja sada nemam vremena za to. Od ludog kamena nema ništa. Ne plašim se od toga. Ja volim da budem u vezi, volim da budem voljena, zašto da ne, ako se desi da se zaljubim i udam, bićete obavešteni - rekla je Ivana, pa progovorila o prevarama:

- Prosto se dešava da partneri varaju u vezama. Ja nisam pristalica toga, ne praštam prevaru. Imala sam sreće da su mi momci bili odlični. Nisam imala situaciju da je tu neko nekoga varao. Onda me svi pitaju zašto su bivši, ja kažem zato što se u drugim stvarima nismo slagali. Bivši ne može da postane opet sadašnji. Može on da šalje cveće i poruke, ne zanima me uopšte. To što se završi, to ne treba ponovo pokretati - rekla je ona.

Pevačica će uskoro proslaviti 29. rođendan, a trenutno su njene želje usmerene na karijeru.

